ПФК Львов обыграл два латвийских клуба за один день

7 февраля ПФК «Львов» провел два контрольных матча на учебно-тренировочных сборах в Турции.
Утром команда Егише Меликяна одержала победу над Спартаком из Юрмалы – 3:0.
После обеда соперником «Львова» был еще один латвийский клуб «Валмиера Гласс». Украинский клуб выиграл спарринг со счетом 2:1.
Отметим, что следующий контрольный матч ПФК «Львов» проведет 9 февраля против словенской команды «Мура Мурска-Собота».
Зимние сборы клубов УПЛ-2020: расписание и результаты контрольных матчей
Источник — Sport.ua
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