Шахтер устроил голевую перестрелку с Войводиной в конце матча

Чем ближе к старту второй части футбольного сезона, тем плотнее становится расписание контрольных поединков для клубов на тренировочных сборах. И уж тем более этот процесс актуален для действующего чемпиона Украины, а также единственного представителя от УПЛ в весенней части розыгрыша еврокубков – донецкого «Шахтера». Подопечные Луиша Каштру вернулись на рабочий лад на шесть дней позже своего извечного оппонента по внутренним баталиям, киевского «Динамо», в результате чего свою первую возможность отработать навыки, полученные в процессе изнурительных занятий, получили относительно недавно.

Менее суток разделяли финальный свисток дебютной для «горняков» игры 2020-го года – дончане минимально одолели польский «Лех» (1:0) – и старт встречи против следующего соперника, которым стала сербская «Войводина» из города Нови-Сад. Восьмая команда по итогам прошлого розыгрыша Суперлиги Сербии.

Назвать стартовый состав «Шахтера» в отчетной встрече экспериментальным будет ровно тем же самым, что и не сказать о нем ничего. Луиш Каштру позволил дебютировать в основе «взрослой» команды Назарию Муравскому, а Игорь Кирюханцев получил очередную возможность побороться за право завершить футбольный год в составе чемпиона Украины. По футболке юного «горняка» было заметно, что 45 минут игрового времени ему дались с большим трудом, а экс-игрок «Мариуполя» не порадовал низкой сыгранностью с партнерами по команде – их дуэт с Мудриком на фланге не выдерживал критики.

Вот и сместился акцент атак «Шахтера» на противоположную сторону поля, где свою собственную профпригодность старался доказать Маркиньос Сиприано. Бразилец работал в стиле своего соотечественника Исмаили, однако вот не задача – на острие атаки дончан вновь вышел Фернандо, от чего прострелы Сиприано в штрафную не имели особого смысла. Не в полной мере воспользовался своим шансом и Веллингтон Нем, нередко передерживая мяч во время попыток дриблинга. Да и техника удара бразильца явно пострадала в результате серии аренд. Вот и было трио Фернандо – Нем – Мудрик заменено тренерских штабом еще до перерыва. «Шахтер» не забил в первой половине, и ровно тем же достижением мог «похвалиться» сербский коллектив.

Второй тайм стартовую половину отведенного ему времени не был преисполнен действительно опасными моментами, которые стоило бы обсудить. В перерыве Каштру поменял только лишь голкипера, так что трансформаций в игре «горняков» не наблюдалось.

Другое дело, когда на 63-й минуте «Шахтер» выпустил на поле десять футболистов основного состава, от чего рисунок игры разительно изменился в сторону «типичного» для команды португальского специалиста. Тут и уровень взаимодействия другой, и смелые попытки отыгрывать в быстрый пас непосредственно вблизи к чужим владениям, и грамотные заходы в свободные зоны. Все бы ничего, но «этот» состав «Шахтера» умеет еще и пропускать необязательные мячи. Контратака «Войводины» завершилась передачей на ход Нешковича в левую половину штрафной, однако фланговому полузащитнику не удалось переиграть Шевченко в очной дуэли. Впрочем, представители сербской команды были вполне довольны и случайным рикошетом от корпуса Болбата, который и отправил мяч в сетку.

«Горняки» встрепенулись от пропущенного гола, и выдали отменный заход к чужим владениям, а усилия Тете по доставке мяча на вход в центральную зону чужой штрафной в полной мере оценил Алан Патрик с помощью прицельного удара в правый угол.

Под занавес матча игроки «Шахтера» еще немного покуражились на контратаках, однако мысли выйти вперед по счету в неблагоприятных условиях так и остались невоплощенными в жизнь.

Свой следующий контрольный поединок на тренировочном сборе в турецком Белеке донецкий «Шахтер» проведет против еще одного представителя Сербии, а также соседа «Войводины» по городу – «Пролетера», который лишь в прошлом сезоне вернулся в «элиту» сербского футбола. 29-го января. Начало в 9:45.



Товарищеский матч.

Шахтер – Войводина – 1:1



Алан Патрик, 82 – Болбат, 78 (авт.)



Шахтер: Трубин (Шевченко, 46) – Сиприано (Исмаили,63), Хочолава (Матвиенко, 63), Муравский (Кривцов, 63), Кирюханцев (Болбат, 63) – Маркос Антонио (Степаненко, 63), Коваленко (Алан Патрик, 63) – Коноплянка (Тайсон, 63), Веллингтон Нем (Дентиньо, 37, Марлос, 63), Мудрик (Вакула, 37, Тете, 63) – Фернандо (Сикан, 37, Мораес, 63).



Войводина: Роцков – Деветак, Саничанин, Джурич, Стойкович – Дринчич, Топич – Гемович, Бойич, Вукадинович – Мркаич.

Стадион: «Regnum Sports Center» (Анталья, Турция)

ШАХТЕР-ВОЙВОДИНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 13°C