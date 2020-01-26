Шахтер Донецк
1:1
Войводина
26.01.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Шахтер устроил голевую перестрелку с Войводиной в конце матча

Подопечные Луиша Каштру сумели расставить акценты лишь с помощью основного состава

  • 26.01.2020 18:20
  • 3081 просмотр
  • 40 комментариев
Шахтер устроил голевую перестрелку с Войводиной в конце матча
© ФК Шахтер

Чем ближе к старту второй части футбольного сезона, тем плотнее становится расписание контрольных поединков для клубов на тренировочных сборах. И уж тем более этот процесс актуален для действующего чемпиона Украины, а также единственного представителя от УПЛ в весенней части розыгрыша еврокубков – донецкого «Шахтера». Подопечные Луиша Каштру вернулись на рабочий лад на шесть дней позже своего извечного оппонента по внутренним баталиям, киевского «Динамо», в результате чего свою первую возможность отработать навыки, полученные в процессе изнурительных занятий, получили относительно недавно.

Менее суток разделяли финальный свисток дебютной для «горняков» игры 2020-го года – дончане минимально одолели польский «Лех» (1:0) – и старт встречи против следующего соперника, которым стала сербская «Войводина» из города Нови-Сад. Восьмая команда по итогам прошлого розыгрыша Суперлиги Сербии.

Назвать стартовый состав «Шахтера» в отчетной встрече экспериментальным будет ровно тем же самым, что и не сказать о нем ничего. Луиш Каштру позволил дебютировать в основе «взрослой» команды Назарию Муравскому, а Игорь Кирюханцев получил очередную возможность побороться за право завершить футбольный год в составе чемпиона Украины. По футболке юного «горняка» было заметно, что 45 минут игрового времени ему дались с большим  трудом, а экс-игрок «Мариуполя» не порадовал низкой сыгранностью с партнерами по команде – их дуэт с Мудриком на фланге не выдерживал критики.

Вот и сместился акцент атак «Шахтера» на противоположную сторону поля, где свою собственную профпригодность старался доказать Маркиньос Сиприано. Бразилец работал в стиле своего соотечественника Исмаили, однако вот не задача – на острие атаки дончан вновь вышел Фернандо, от чего прострелы Сиприано в штрафную не имели особого смысла. Не в полной мере воспользовался своим шансом и Веллингтон Нем, нередко передерживая мяч во время попыток дриблинга. Да и техника удара бразильца явно пострадала в результате серии аренд. Вот и было трио Фернандо – Нем – Мудрик заменено тренерских штабом еще до перерыва. «Шахтер» не забил в первой половине, и ровно тем же достижением мог «похвалиться» сербский коллектив.

Второй тайм стартовую половину отведенного ему времени не был преисполнен действительно опасными моментами, которые стоило бы обсудить. В перерыве Каштру поменял только лишь голкипера, так что трансформаций в игре «горняков» не наблюдалось.

Другое дело, когда на 63-й минуте «Шахтер» выпустил на поле десять футболистов основного состава, от чего рисунок игры разительно изменился в сторону «типичного» для команды португальского специалиста. Тут и уровень взаимодействия другой, и смелые попытки отыгрывать в быстрый пас непосредственно вблизи к чужим владениям, и грамотные заходы в свободные зоны. Все бы ничего, но «этот» состав «Шахтера» умеет еще и пропускать необязательные мячи. Контратака «Войводины» завершилась передачей на ход Нешковича в левую половину штрафной, однако фланговому полузащитнику не удалось переиграть Шевченко в очной дуэли. Впрочем, представители сербской команды были вполне довольны и случайным рикошетом от корпуса Болбата, который и отправил мяч в сетку.

«Горняки» встрепенулись от пропущенного гола, и выдали отменный заход к чужим владениям, а усилия Тете по доставке мяча на вход в центральную зону чужой штрафной в полной мере оценил Алан Патрик с помощью прицельного удара в правый угол.

Под занавес матча игроки «Шахтера» еще немного покуражились на контратаках, однако мысли выйти вперед по счету в неблагоприятных условиях так и остались невоплощенными в жизнь.

Свой следующий контрольный поединок на тренировочном сборе в турецком Белеке донецкий «Шахтер» проведет против еще одного представителя Сербии, а также соседа «Войводины» по городу – «Пролетера», который лишь в прошлом сезоне вернулся в «элиту» сербского футбола. 29-го января. Начало в 9:45.

Товарищеский матч. 

Шахтер – Войводина – 1:1

 Алан Патрик, 82 – Болбат, 78 (авт.)

Шахтер: Трубин (Шевченко, 46) – Сиприано (Исмаили,63), Хочолава (Матвиенко, 63), Муравский (Кривцов, 63), Кирюханцев (Болбат, 63) – Маркос Антонио (Степаненко, 63), Коваленко (Алан Патрик, 63) – Коноплянка (Тайсон, 63), Веллингтон Нем (Дентиньо, 37, Марлос, 63), Мудрик (Вакула, 37, Тете, 63) – Фернандо (Сикан, 37, Мораес, 63).

Войводина: Роцков – Деветак, Саничанин, Джурич, Стойкович – Дринчич, Топич – Гемович, Бойич, Вукадинович – Мркаич.

Стадион: «Regnum Sports Center» (Анталья, Турция)

ШАХТЕР-ВОЙВОДИНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 13°C

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    JulikoB
      JulikoB, 26.01.2020 19:02
    0
    dar veter, 26.01.2020 18:58
    Ну а где же ещё эксперименты проводить, как не на сборах?
    Нормально и для пацанов...
    Болельщики Динамо это понимают. Пытаемся это объяснить болельщикам Шахтера.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 26.01.2020 19:01
    -1
    JulikoB, 26.01.2020 18:58
    Чемпионство с таким состоянием участников, невелика честь. Не опозоритесь 20.02.2020, уже можно будет записать в актив.
    Какие болельщики такой и клуб ... ни желания, ни радости от игры ни самоуважения.. будет чемпионство , нет- пох..
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 26.01.2020 19:01
    -1
    УАФ– М а ф і я!, 26.01.2020 18:32
    1-1. Воистину голевая перестрелка...
    Ну, согласен - не очень удачное название. Но ведь как-то в межсезонье надо активизировать здесь общение, так почему бы и не малость провокационным заголовком? Зато как оживились здесь в комментах наши доброжелатели!
    ПС. А Шахтер да, играл сегодня третьим составом - сравнительно неплохо (как для него), потом вторым - "так себе" (типа побегали-попинали мячик).
    Нет, первый состав вышел вроде бы - чтобы выиграть игру, но у Болбата видно было "другое мнение". Пацан сначала потерял свою позицию в обороне и прозевал выпад соперника, потом бросился его догонять, за каким-то хр..ном полез в центр, подставился под отбитый вратарем удар и честно "заработал" автогол. Отыгрались довольно быстро и красиво, но и сербы решили уже постараться не уступить и еще смогли огрызнуться, а у наших достаточной воли к победе показать смогли не все. Собственно Болбат, похоже, еще не вполне вышел из отпуска (хотя интервью уже успел дать после первого "товарняка")...
    Ссылка
    dar veter
      dar veter, 26.01.2020 19:00
    +3
    Вячеслав Самойлов, 26.01.2020 18:49
    Да нет, Вы что!.. Мы и не рискнем выходить играть с ними.
    А вас и не выпустят на поле
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 26.01.2020 18:59
    -2
    JulikoB, 26.01.2020 18:58
    Чемпионство с таким состоянием участников, невелика честь. Не опозоритесь 20.02.2020, уже можно будет записать в актив.
    Так вы позоритесь, надеюсь никогда не увижу
    Ссылка
    JulikoB
      JulikoB, 26.01.2020 18:58
    +1
    AK_228, 26.01.2020 18:52
    Реально, чемпионство в УПЛ ваше.. можете начинать праздновать
    Чемпионство с таким состоянием участников, невелика честь. Не опозоритесь 20.02.2020, уже можно будет записать в актив.
    Ссылка
    dar veter
      dar veter, 26.01.2020 18:58
    +2
    Ну а где же ещё эксперименты проводить, как не на сборах?
    Нормально и для пацанов...
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 26.01.2020 18:52
    -4
    JulikoB, 26.01.2020 18:47
    Когда там видео будет? Смотрел моменты прошлой игры, как бы это помягче сказать: трактористы и комбайнеры, в свободное от пахоты время, показывают более содержательный футбол.
    Реально, чемпионство в УПЛ ваше.. можете начинать праздновать
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 26.01.2020 18:52
    -2
    народ идут тренировочные сборы-какой нах настрой-главно чтоб травм не было.......
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 26.01.2020 18:51
    -4
    JulikoB, 26.01.2020 18:44
    Уверен что Хайдук и Шахтер обыграет.
    Может быть... как это узнать!?
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 26.01.2020 18:51
    -4
    А Болбат - "разговорился"! Он уже дает интервью чаще, чем забивает в свои ворота.
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 26.01.2020 18:49
    -7
    JulikoB, 26.01.2020 18:44
    Уверен что Хайдук и Шахтер обыграет.
    Да нет, Вы что!.. Мы и не рискнем выходить играть с ними.
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 26.01.2020 18:48
    -8
    Дід Піхто , 26.01.2020 18:35
    С какой игрой, что ты несёшь? Шлак твой чуть не опозорился. У какой то Войводины выиграть не можете
    Ну так значит болельщики Динамо могут радостно приветствовать друг-друга: у них появились более реальные шансы на чемпионство в этом сезоне, ибо "Шахта ослабла"!
    Ссылка
    JulikoB
      JulikoB, 26.01.2020 18:47
    +5
    Когда там видео будет? Смотрел моменты прошлой игры, как бы это помягче сказать: трактористы и комбайнеры, в свободное от пахоты время, показывают более содержательный футбол.
    Ссылка
    MetalKH
      MetalKH, 26.01.2020 18:45
    +7
    Вижу ржавая помойка нормально отдыхает в Турции
    Ссылка
    JulikoB
      JulikoB, 26.01.2020 18:44
    +7
    AK_228, 26.01.2020 18:40
    Никто и не смеялся, Хайдук хорошая команда , не слабее нынешнего динамо
    Уверен что Хайдук и Шахтер обыграет.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 26.01.2020 18:42
    -14
    Дід Піхто , 26.01.2020 18:41
    Вы заипали делать клоны на этого пидорка forever_yuong_13. Вы даже не задумываясь добавляете ему популярности
    Во во, разберитесь там, накажите виновных
    Ссылка
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 26.01.2020 18:41
    +10
    BBB_pidor, 26.01.2020 18:25
    Менi цiкаво а де мiй улюбленый forever_yuong_13 ? В мене вже свербить бо треба його вiдшпегати. Гандоша жека йди найух.
    Вы заипали делать клоны на этого пидорка forever_yuong_13. Вы даже не задумываясь добавляете ему популярности
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 26.01.2020 18:40
    -15
    JulikoB, 26.01.2020 18:37
    По результату понятно что игры нет, а физрук может куда и дует, но только не в ус.
    Никто и не смеялся, Хайдук хорошая команда , не слабее нынешнего динамо
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 26.01.2020 18:39
    +5
    padlo95, 26.01.2020 18:24
    А где голевая перестрелка?
    Опять заголовок ни о чем. Разве вы не привыкли к этому?
    Прочел заголовок, тоже думал 3-3 4-4 ....
    Ссылка
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 26.01.2020 18:37
    +12
    Болельщики шлака смеялись над Динамо, а сами чуть не обосрались с Войводеной. Вот вам поговорка. "Не рой яму другому, сам в нее попадешь"
    Ссылка
    Рома Кол
      Рома Кол, 26.01.2020 18:29
    +11
    Редакторы спорт юа вы хоть смотрите то что пишут ваши сотрудники???
    Ссылка
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 26.01.2020 18:41
    +10
    BBB_pidor, 26.01.2020 18:25
    Менi цiкаво а де мiй улюбленый forever_yuong_13 ? В мене вже свербить бо треба його вiдшпегати. Гандоша жека йди найух.
    Вы заипали делать клоны на этого пидорка forever_yuong_13. Вы даже не задумываясь добавляете ему популярности
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 26.01.2020 18:32
    +9
    1-1. Воистину голевая перестрелка...
    Ссылка
    JulikoB
      JulikoB, 26.01.2020 18:37
    +8
    По результату понятно что игры нет, а физрук может куда и дует, но только не в ус.
    Ссылка
    MetalKH
      MetalKH, 26.01.2020 18:45
    +7
    Вижу ржавая помойка нормально отдыхает в Турции
    Ссылка
    JulikoB
      JulikoB, 26.01.2020 18:44
    +7
    AK_228, 26.01.2020 18:40
    Никто и не смеялся, Хайдук хорошая команда , не слабее нынешнего динамо
    Уверен что Хайдук и Шахтер обыграет.
    Ссылка
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 26.01.2020 18:35
    +7
    BBB_pidor, 26.01.2020 18:23
    Браво чемпiон - це найкраща гра, з такою грою усi гранди футболу будуть нас боятися!
    С какой игрой, что ты несёшь? Шлак твой чуть не опозорился. У какой то Войводины выиграть не можете
    Ссылка
    JulikoB
      JulikoB, 26.01.2020 18:30
    +6
    AK_228, 26.01.2020 18:28
    До 70 включительно
    Я так понимаю что Войводина новый европейский гранд, и после ничьи с ним на Бенфику можно смотреть со снисходительной улыбкой.
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 26.01.2020 18:24
    +6
    А где голевая перестрелка?
    Ссылка
    JulikoB
      JulikoB, 26.01.2020 18:47
    +5
    Когда там видео будет? Смотрел моменты прошлой игры, как бы это помягче сказать: трактористы и комбайнеры, в свободное от пахоты время, показывают более содержательный футбол.
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 26.01.2020 18:39
    +5
    padlo95, 26.01.2020 18:24
    А где голевая перестрелка?
    Опять заголовок ни о чем. Разве вы не привыкли к этому?
    Прочел заголовок, тоже думал 3-3 4-4 ....
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 26.01.2020 18:28
    +4
    AK_228, 26.01.2020 18:26
    Может они с матчем Александрия -Пюник перепутали!?
    Ссылка
    BBB_pidor
      BBB_pidor, 26.01.2020 18:25
    +4
    Менi цiкаво а де мiй улюбленый forever_yuong_13 ? В мене вже свербить бо треба його вiдшпегати. Гандоша жека йди найух.
    Ссылка
    dar veter
      dar veter, 26.01.2020 19:00
    +3
    Вячеслав Самойлов, 26.01.2020 18:49
    Да нет, Вы что!.. Мы и не рискнем выходить играть с ними.
    А вас и не выпустят на поле
    Ссылка
    BBB_pidor
      BBB_pidor, 26.01.2020 18:28
    +3
    padlo95, 26.01.2020 18:24
    А где голевая перестрелка?
    Трохи пiзнiше коли прийде мiй коханий forever_young_13 ми з ним зробимо таку перестрiлку що iншi шанувальники шахтаря зможуть нам позаздрити - доречi кому цiкаво буде онлайн трансляцiя цього порна на великому екранi у самому центрi Донецька. Зпочатку я його обстрiляю потiм ще раз а потiм буде вiдомо чи знайдемо ми грошi на ще декiлька порцiй вiагри.
    Ссылка
    BBB_pidor
      BBB_pidor, 26.01.2020 18:23
    +3
    Браво чемпiон - це найкраща гра, з такою грою усi гранди футболу будуть нас боятися!
    Ссылка
    dar veter
      dar veter, 26.01.2020 18:58
    +2
    Ну а где же ещё эксперименты проводить, как не на сборах?
    Нормально и для пацанов...
    Ссылка
    JulikoB
      JulikoB, 26.01.2020 18:58
    +1
    AK_228, 26.01.2020 18:52
    Реально, чемпионство в УПЛ ваше.. можете начинать праздновать
    Чемпионство с таким состоянием участников, невелика честь. Не опозоритесь 20.02.2020, уже можно будет записать в актив.
    Ссылка
    JulikoB
      JulikoB, 26.01.2020 18:27
    +1
    Как там игроки по 40-50 лямов показали себя? Их стоимость возросла?
    Ссылка
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