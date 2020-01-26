Луиш КАШТРУ: «Шахтер наигрывает Фернандо на позиции форварда»

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру рассказал о контрольном матче с сербской «Войводиной» (1:1):

– Мистер, с первых минут вышел экспериментальный состав. Довольны ли действиями молодых футболистов?

– Да, очень. Была достаточно интересная игра в то время, когда ребята находились на поле. Интересно то, как они доминировали, как отдавались матчу. Видны те принципы, которые отрабатывались в последние дни, и парни привнесли их в игру. Мы уже знали, что после вчерашнего спарринга будем не в лучших кондициях, но важен факт, что футболисты применили свои принципы в поединке. Удавалось разыгрывать втроем, вчетвером, команда всегда была очень компактна. Я абсолютно доволен сегодняшней работой ребят. Продолжаем в том же духе!

– Второй матч подряд вы на позиции центрфорварда используете Фернандо. Как оцените игру этого молодого бразильца?

– У нас несколько футболистов на фланге, и Фернандо может выступать в роли нападающего. Сейчас наигрываем его на этой позиции, но еще есть Сикан и Мораес, которые могут играть «девятку». Фернандо делает первые шаги, и мы продолжим его наигрывать и развивать, чтобы он чувствовал себя здесь как можно комфортнее.

– Соперник очень глубоко сидел в защите. Тяжело было вскрывать зоны и находить свободное пространство?

– Действительно, пришлось сложно. Мы доминировали в игре, «Войводина» нечасто угрожала нашим воротам, а в итоге мы пропустили после автогола. Но достаточно глубокая оборона оппонента заставляет прибегать к вариативности в игре: атаки по правому флангу, по левому… Нужно больше терпения в поиске пути к воротам. Но в целом это была достаточно приятная тренировка, где мы выполнили все цели, которые отрабатывали на занятиях.