Шахтер Донецк
1:1
Войводина
26.01.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Луиш КАШТРУ: «Шахтер наигрывает Фернандо на позиции форварда»

По словам наставника, Сикан и Мораес могут играть на позиции 9-го номера

  • 26.01.2020 23:18
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Луиш КАШТРУ: «Шахтер наигрывает Фернандо на позиции форварда»
© ФК Шахтер Донецк. Луиш Каштру
Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру рассказал о контрольном матче с сербской «Войводиной» (1:1):
 
– Мистер, с первых минут вышел экспериментальный состав. Довольны ли действиями молодых футболистов?
– Да, очень. Была достаточно интересная игра в то время, когда ребята находились на поле. Интересно то, как они доминировали, как отдавались матчу. Видны те принципы, которые отрабатывались в последние дни, и парни привнесли их в игру. Мы уже знали, что после вчерашнего спарринга будем не в лучших кондициях, но важен факт, что футболисты применили свои принципы в поединке. Удавалось разыгрывать втроем, вчетвером, команда всегда была очень компактна. Я абсолютно доволен сегодняшней работой ребят. Продолжаем в том же духе!
 
– Второй матч подряд вы на позиции центрфорварда используете Фернандо. Как оцените игру этого молодого бразильца?
– У нас несколько футболистов на фланге, и Фернандо может выступать в роли нападающего. Сейчас наигрываем его на этой позиции, но еще есть Сикан и Мораес, которые могут играть «девятку». Фернандо делает первые шаги, и мы продолжим его наигрывать и развивать, чтобы он чувствовал себя здесь как можно комфортнее. 
 
– Соперник очень глубоко сидел в защите. Тяжело было вскрывать зоны и находить свободное пространство?
– Действительно, пришлось сложно. Мы доминировали в игре, «Войводина» нечасто угрожала нашим воротам, а в итоге мы пропустили после автогола. Но достаточно глубокая оборона оппонента заставляет прибегать к вариативности в игре: атаки по правому флангу, по левому… Нужно больше терпения в поиске пути к воротам. Но в целом это была достаточно приятная тренировка, где мы выполнили все цели, которые отрабатывали на занятиях.
 
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Источник — ФК Шахтер Донецк

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