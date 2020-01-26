Шахтер Донецк
1:1
Войводина
26.01.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Шахтер – Войводина – 1:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча горняков на сборах в Турции

  • 26.01.2020 19:27
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Шахтер – Войводина – 1:1. Видео голов и обзор матча
© ФК Шахтер Донецк

На учебно-тренировочном сборе в Турции донецкий «Шахтер» сыграл вничью в товарищеском матче против «Войводины» из Сербии со счетом 1:1.

Смотрите видео голов и обзор матча.

Видеообзор первого тайма.

0:1. Автогол Сергея Болбата, 78 мин.

1:1. Гол Алана Патрика, 82 мин.

Видеообзор второго тайма.

Лучшие моменты матча Шахтер Донецк - Войводина
82' ГОЛ ! Мяч забил Алан Патрик (Шахтер Донецк).
78' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Сергей Болбат (Шахтер Донецк).
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Источник — Футбол 1/Футбол 2

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