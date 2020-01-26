Шахтер – Войводина – 1:1. Видео голов и обзор матча

На учебно-тренировочном сборе в Турции донецкий «Шахтер» сыграл вничью в товарищеском матче против «Войводины» из Сербии со счетом 1:1.
Смотрите видео голов и обзор матча.
Видеообзор первого тайма.
0:1. Автогол Сергея Болбата, 78 мин.
1:1. Гол Алана Патрика, 82 мин.
Видеообзор второго тайма.
Лучшие моменты матча Шахтер Донецк - Войводина
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Алан Патрик (Шахтер Донецк).
|78'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Сергей Болбат (Шахтер Донецк).
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Источник — Футбол 1/Футбол 2
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