Товарищеский матч.



Шахтер – Войводина – 1:1



Алан Патрик, 82 – Болбат, 78 (авт.)



Шахтер: Трубин (Шевченко, 46) – Сиприано (Исмаили,63), Хочолава (Матвиенко, 63), Муравский (Кривцов, 63), Кирюханцев (Болбат, 63) – Маркос Антонио (Степаненко, 63), Коваленко (Алан Патрик, 63) – Коноплянка (Тайсон, 63), Веллингтон Нем (Дентиньо, 37, Марлос, 63), Мудрик (Вакула, 37, Тете, 63) – Фернандо (Сикан, 37, Мораес, 63).



Запасные: Пятов, Бондарь, Бондаренко.

Войводина: Роцков – Деветак, Саничанин, Джурич, Стойкович – Дринчич, Топич – Гемович, Бойич, Вукадинович – Мркаич.



Запасные: Тороман, Кокир, Нешкович, Джорджевич, Джуришич, Бьекович, Джуричин, Зукич, Чович, Андрич, Стойсавлевич.

Стадион: «Regnum Sports Center» (Анталья, Турция)



МАТЧ ОКОНЧЕН!



90+1 мин. Джуричин откровенно целился в ахилл сопернику, но даже не получил желтой.



90 мин. Уже грубость пошла! Тайсона сбили подкатом сзади на полном ходу бразильца.



88 мин. Шахтер ответил сопернику походим образом – Тете качественно подставил спину у чужих владений, в результате чего заработал стандарт.



87 мин. Штрафной удар для сербской команды на левом фланге.



85 мин. В оффсайд попал Тайсон в достаточно простой ситуации с передачей низом на левый фланг в медленном розыгрыше.



82 мин. ГГГГГГГГГГОООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Великолепным пасом Тете нашел у чужой штрафной Патрика, и Алан сразу пробил в правый угол чужих ворот на исполнение! Опорной зоны сербов в этом эпизоде не существовало.



80 мин. В оффсайде оказался Тете при забросе из глубины поля в штрафную гостей.



78 мин. ГОЛ! Нешковича упустили на левом фланге штрафной при передаче низом в свободную зону. Серб пробил, Шевченко парировал, однако отскок пришелся в корпус стоящего рядом Болбата. Автогол.



77 мин. Тайсона просит сохранять спокойствие арбитр по итогу удара бразильца после свистка.



75 мин. А вот Тете не удалось отправить мяч в створ ворот, да и намного лучше пробил Патрик, будем откровенны.



74 мин. Еще один стандарт для своих партнеров заработал Мораес у чужих владений.



72 мин. МОМЕНТ! Патрик заставил мяч разминуться с правой штангой своим подкрученным ударом со стандарта!



71 мин. Штрафной для Шахтера вблизи к полукругу у чужих владений.



69 мин. Кое-как сумел протолкнуть мяч в створ ворот Мораес ударом с носка при отскоке. Не опасно.



67 мин. ОПАСНО! Тайсон ворвался на правый фланг чужой штрафной с мячом, однако не смог точно прострелить в направлении Мораеса во вратарскую.



65 мин. Шевченко размялся на выходе к лицевой своих владений для перехвата верховой передачи.



63 мин. МОМЕНТ! Патрик нашел Исмаили передачей на левом фланге штрафной, левый защитник уложил соперника на замахе, однако не смог переиграть голкипера!



63 мин. ЗАМЕНЫ У ШАХТЕРА. Основа дончан вышла на поле. Шевченко – Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Болбат – Степаненко, Алан Патрик – Тайсон, Марлос, Тете – Мораес.



62 мин. Замены готовит Каштру...



59 мин. МОМЕНТ! Шевченко сумел парировать опасный удар низом с острого угла в исполнении Джуричина.



57 мин. Нешкович прошел по левому флангу, после чего заработал угловой в борьбе против Кирюханцева.



57 мин. Сбили темп команды. Мяч меняет владельцев в центре поля.



55 мин. Серия замен от сербской стороны. Игроков отличить сложно, так как фамилий на футболках попросту нет.



51 мин. Коноплянка рухнул на газон в чужой штрафной во время борьбы против Джурича. Без внимания со стороны арбитра.



50 мин. Вакулу сбили у боковой границы поля на правом фланге атаки дончан.



48 мин. Поджали соперники Кирюханцева на левом фланге своей атаки, однако мяч сумели отобрать лишь ценой фола.



46 мин. ЗАМЕНА У ШАХТЕРА. Алексей Шевченко продолжит игру после перерыва вместо Анатолия Трубина.



ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



43 мин. Удалось Антонио перехватить скрытый пас от Мркаича в центр штрафной на Вукадиновича.



41 мин. МОМЕНТ! Хочолава стал адресатом подачи Коноплянки с углового на правом фланге и пробил головой в левый нижний угол! Роцков забрал намертво угрозу в свои руки.



40 мин. Прострел Кирюханцева с правого фланга привел к назначению углового удара.



39 мин. В оффсайд попал Сикан во время очередного прострела Сиприано с левого фланга.



37 мин. ЗАМЕНЫ У ШАХТЕРА. Вместо Фернандо вышел Сикан, Нема заменил Дентиньо, а вместо Мудрика игру продолжит Вакула.



36 мин. ОПАСНО! Нем слишком высоко поднял мяч при исполнении стандарта.



35 мин. Саничанин принял решение сбивать набравшего ход Нема. Сам бразилец и готовится исполнять этот перспективный стандарт.



34 мин. МОМЕНТ! С правого фланга на дальнюю штангу забросил Кирюханцев, однако Фернандо пришлось тянуться к этому мячу, в результате чего удар в падении слету оказался неточен.



33 мин. МОМЕНТ! Подкрученный удар от Коноплянки со стандарта обогнул стенку, однако мяч отправился точно в по центру ворот, что облегчило работу Роцкову.



32 мин. Фернандо был сбит на подступах к чужой штрафной, пока Антонио владел мячом в поисках паса.



30 мин. Запустил мяч высоко над воротами Мркаич ударом от левого угла штрафной.



28 мин. Нем получил мяч на правом фланге центральной зоны, протащил его к штрафной на рывке, после чего крайне неудачно исполнил удар со средней дистанции по навесной траектории.



25 мин. Вновь недопонимание между Кирюханцевым и партнерами по команде. Заброс вперед от Антонио оказался неудачным.



23 мин. Кирюханцев растерялся во время попытки прорваться по правому флангу.



22 мин. МОМЕНТ! Сиприано потерял позицию при подаче с левого фланга на дальнюю штангу, и вполне мог бы Вукадинович завершать атаку ударом, однако испугался возможного столкновения с соперником.



21 мин. Бойич влетел в подкате со спины в ноги Коваленко в центре поля. Арбитр решил не предупреждать игрока номинальных гостей.



19 мин. Хлесткий прострел с левого фланга исполнил Сиприано в центр штрафной, где Мудрик был опережен Саничаниным.



17 мин. В оффсайд поймали Антонио во время попытки Шахтера убежать в контратаку.



16 мин. МОМЕНТ! Саничанин простил дончан за потерю концентрации при подаче углового с левого фланга! Рядом с левой штангой прошел его удар головой.



15 мин. Кирюханцев на угловой отправил мяч после прострела Вукадиновича с правого фланга вдоль вратарской.



14 мин. Не до конца понятный удар от Мркаича со входа в правую половину штрафной. Мог и не спешить серб расставаться с мячом.



13 мин. Мудрик пошел в центре поля в жесткий подкат против Дринчича. Штрафной назначил арбитр.



11 мин. ОПАСНО! Сиприано опередил голкипера на мяче у левой границы чужой штрафной, отыграл на Фернандо, перед которым уже был готов постелиться защитник. Жаль, ворота были пустыми.



9 мин. Мудрик не сумел зацепиться за мяч после передачи Антонио через центральную зону к чужой штрафной.



8 мин. Коноплянка пустился в дриблинг в левой половине штрафной после получения передачи от Сиприано. Евгений был сбит соперниками. Нет пенальти?



5 мин. Без мяча оставили соперников подопечные Каштру, однако в переднюю линию еще не стремятся перейти.



3 мин. Обостряющая передача от Сиприано с левого фланга в центр штрафной не нашла своего адресата.



1 мин. Сербская команда начала игру с длинной передачи в переднюю линию, после чего против Муравского были нарушены правила.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!



В воскресенье, 26-го января, состоится товарищеский поединок, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и сербская «Войводина». Матч пройдет в Белеке (Турция), на поле «Regnum Sports Center», начало в 16:30.

Турецкий Белек в текущее зимнее межсезонье становится своего рода «Меккой» подготовки украинских клубов ко второй части сезона. Вслед за вице-чемпионом, на берега Средиземного моря пожаловал собственной персоной и лидер текущего розыгрыша национального первенства – донецкий «Шахтер». Подопечные Луиша Каштру, как и киевляне, начали работу с серии восстановительных занятий, после чего приступили к контрольным встречам, а первым соперником «горняков» стал клуб из середины таблицы польской «Экстраклассы» – познаньский «Лех» (1:0). Следом за представителем нашего западного соседа, последует сербская «Войводина», которой перед зимней паузой удалось вскарабкаться на третью строчку внутреннего первенства, что выглядит своего рода достижением на фоне восьмой строчки в прошлом сезоне.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Шахтером» и «Войводиной».