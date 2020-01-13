Мариуполь вышел из отпуска

В понедельник, 13-го января, первая команда ФК «Мариуполь» вышла из отпуска. Утром часть команда прошла традиционный медосмотр в медицинском центре. Затем тренерский штаб и футболисты соберутся на клубной учебно-тренировочной базе. После организационного собрания команда проведет первую втягивающую тренировку в СК «Ильичевец».
Во вторник утром вторая часть команды посетит медицинский центр. А затем азовцев ждет тестирование и тренировка.
16-го января мариупольцы отправится на первый учебно-тренировочный сбор, который пройдет в отеле Starlight (Сиде, Турция).
Источник — ФК Мариуполь
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