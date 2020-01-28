Динамо завершило первую часть сборов в Турции победой над Кайратом

Вот и подошел к завершению первый этап зимних тренировочных сборов сезона 2019/20 для киевского «Динамо». Турецкий Белек был местом дислокации и проведения контрольных поединков «бело-синих» в течении практически трех недель, которые ознаменовались большим объемом работы над физическим состоянием игроков, а также налаживанием подзабытых за время рождественских каникул связок.

Вице-чемпион Украины имеет серьезные виды на весеннюю часть противостояний на внутреннем фронте, так что без проведения большого числа товарищеских поединков не обошлось. График был достаточно интенсивным, а пары встреч, в большей степени, были разделены менее чем сутками на восстановление. Так, на следующее утро после игры против новоиспеченного чемпиона Беларуси – брестского «Динамо» (3:0) – киевлян ожидало противостояние со второй командой недавно завершившегося розыгрыша чемпионата Казахстана, алматинским «Кайратом».

Погода на берегах Средиземного моря решила проводить столичный коллектив добротным ливнем. Футбольное поле спортивного комплекса «Глория Спортс Арена Белек» справилось с такой нагрузкой лишь частично, так что игрокам обеих команд пришлось бороться не только с накопившейся усталостью, но и с увядавшими в мокром газоне ногами. О какой-либо комбинационной игре в таких условиях говорить не приходилось, а акцент был сделан в сторону длинных передач в надежде на цепких форвардов по обе стороны спортивной площадки.

Выигрывать в верховой борьбе получалось лучше у нападающего «Кайрата» с украинским паспортом Эсеолы. Именно его момент в середине первого тайма можно было считать наиболее приближенным к забитому голу. Денис Попов потерял позицию при обостряющей передаче с левого фланга атаки соперника, в результате чего был вынужден лишь дышать в спину вышедшему один на один с Бойко нападающему казахстанской команды. «Динамо» повезло, что у Эсеолы не сложилось с исполнением удара в дальний верхний угол.

Затем, последовала необъяснимая грубость в действиях игроков «Кайрата», которые решили вместе с ногами соперника вырывать каждый мяч в центре поля. Вот и не удивительно, что на таком фоне завелся Николай Шапаренко уже в заключительной стадии поединка, хотя главный арбитр поединка и старался понизить градус противостояния выписанными «горчичниками».

На второй тайм Алексей Михайличенко выпустил всех имевшихся на скамейке запасных исполнителей, от чего игра киевлян в очередной раз может быть рассмотрена в двух параллельных ветвях своего течения. Вторые «одиннадцать» справились со вскрытием обороны соперников. «Бело-синие» сумели растянуть оборону как при позиционном наступлении, так и на контратаках, и футболисты «Кайрата» оказались не готовы к возросшей в конце матча интенсивность.

Два практически идентичных эпизода сумел завершить точным ударом в одно касание из центральной зоны вратарской Ибрагим Каргбо. В обеих ситуациях передачу с правого фланга штрафной отдавал Виталий Буяльский, отличался только автор подготовительного паса: в первом эпизоде, Караваев вовремя перевел акцент, а во время второго гола длинный перевод со своей половины отдал Андриевский.

К большому сожалению, в момент второго точного удара Каргбо, его настиг подкат защитника, который отчаянно старался перехватить передачу Буяльского. Форварда уносили с поля представители медперсонала, после чего погрузили на электромобиль, и увезли за пределы технической зоны. «Динамо» завершало в меньшинстве, хотя Алексей Михайличенко и порывался сделать обратную замену Соля сразу после травмы Каргбо. Что же, и такие ситуации не мешает отработать. Столичный клуб довел игру до победного конца.

Теперь, футболистов и тренерский штаб киевского «Динамо» ожидает вылет в Киев, который продолжится четырехдневным отпуском, после чего Турция вновь откроет для столичного коллектива свои футбольные поля для проведения второй части тренировочных сборов.

Товарищеский матч.



Динамо – Кайрат – 2:0



Каргбо, 53, 74



Абикен, 33, Тунгишбаев, 43



Динамо: Бойко (Бущан, 46) – Миколенко (Пиварич, 46), Сирота (Кадар, 46), Попов (Вивчаренко, 46), Кендзера (Караваев, 46) – Сидорчук (Буяльский, 46), Шепелев (Кадири, 46) – Де Пена (Забарный, 46), Цитаишвили (Шапаренко, 46), Дуэлунд (Андриевский, 46) – Соль (Каргбо, 46).

Кайрат: Покатилов – Суюмбаев, Дугалич, Алип, Миканович – Астанов, Абикен, Адахаджиев – Тунгишбаев, Эсеола, Вжешинский.



Стадион: «Глория Спортс Арена Белек» (Белек, Турция)

ДИНАМО-КАЙРАТ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА



Температура: 13°C

