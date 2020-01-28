Товарищеский матч.



Динамо – Кайрат – 2:0



Каргбо, 53, 74



Абикен, 33, Тунгишбаев, 43



Динамо: Бойко (Бущан, 46) – Миколенко (Пиварич, 46), Сирота (Кадар, 46), Попов (Вивчаренко, 46), Кендзера (Караваев, 46) – Сидорчук (Буяльский, 46), Шепелев (Кадири, 46) – Де Пена (Забарный, 46), Цитаишвили (Шапаренко, 46), Дуэлунд (Андриевский, 46) – Соль (Каргбо, 46).

Запасные: .

Кайрат: Покатилов – Суюмбаев, Дугалич, Алип, Миканович – Астанов, Абикен, Адахаджиев – Тунгишбаев, Эсеола, Вжешинский.



Запасные: Устименко, Касабулат, Сизов, Кейлер, Оганесян, Нурмугамет, Тузакбаев, Сейдахмет, Швирев, Битусупов, Усенов.



Стадион: «Глория Спортс Арена Белек» (Белек, Турция)



МАТЧ ОКОНЧЕН!



90 мин. Текущий тайм продлится еще, как минимум, одну минуту.



88 мин. МОМЕНТ! Качественно раскатали мяч на подступах к штрафной киевляне, после чего Кадири прострелил вдоль вратарской, однако Каргбо уже не на поле, поэтому и замыкать было некому.



88 мин. ОПАСНО! Бущан не справился с выносом мяча из штрафной, и вполне мог получить гол за шиворот, если бы соперник оказался чуть точнее.



86 мин. Прострел Караваева с правого фланга был перехвачен защитником.



85 мин. Обостряющая передача с левого фланга в штрафную от Сейдахмета оказалась неточной.



82 мин. МОМЕНТ! Обводящий удар от Пиварича со стандарта отправил мяч в сторону от правой штанги.



81 мин. Широкий веер развернули киевляне в контратаке, после чего Буяльский вынудил нарушить на себе правила соперников.



80 мин. В численном меньшинстве играет Динамо, хотя обратная замена готовилась после травмы Каргбо.



79 мин. За Каргбо выехал электромобиль. Не радужные перспективы.



77 мин. Сейдахмет и Шапаренко сцепились в центре поля!



76 мин. Повреждение у Каргбо, ногу которого задел защитник в момент решающего удара.



74 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГОООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Великолепным пасом со своей половины поля открыл правый фланг для рывка Буяльского Андриевский, после чего Виталий протащил мяч к уже излюбленному правому углу вратарской, откуда выложил мяч на ногу Каргбо. Где-то мы это видели.



71 мин. ОПАСНО! Шапаренко из крайне неудобной позиции пытался пробить из пределов чужой вратарской. Получилось лишь оставить мяч для последующего выноса защитником.



68 мин. Удар Сейдахмета со средней дистанции был заблокирован, после чего отскок попытался добить его партнер, однако в створ ворот мяч так и не последовал.



66 мин. Пиварич заработал угловой на левом фланге, который отправился подавать Вивчаренко.



65 мин. ОПАСНО! Эсеола закрутился с мячом на входе в штрафную Бущана, пожадничал с передачей на партнеров по обе стороны от себя, и пробил. Ужасное исполнение.



63 мин. Темп игры сильно сбился в последние минуты. Команды решили не утруждать себя игрой в мелкий пас в плохих погодных условиях, а от регулярных верховых передач серьезно страдает процент точности.



61 мин. Каргбо перехватил неуверенный вынос мяча от голкипера через центральную зону, однако мокрый газон не позволил качественно развить эпизод.



58 мин. Неудачный навес Буяльского с правого фланга. Причина – активное сопротивление соперников и мокрый газон.



55 мин. Угловой на левом фланге заработали футболисты казахстанской команды.



53 мин. ГГГГГГГГГГГГГООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Караваев развил атаку своей команды передачей к правому углу вратарской, откуда Буяльский постелил прекрасный прострел поперек владений голкипера соперников, а Каргбо замкнул в одно касание!



52 мин. ОПАСНО! Удар от Пиварича из левой половины штрафной был заблокирован!



Состав Динамо на второй тайм: Бущан – Вивчаренко, Кадар, Забарный, Караваев – Буяльский, Кадири – Пиварич, Андриевский, Шапаренко – Каргбо.



50 мин. Буяльского сбили с ног в центре поля толчком в спину.



48 мин. Кадири остановил проход Сейдахмет по левому флангу.



47 мин. Бущан, Караваев, Кадири, Буяльский, Каргбо – вот неполный перечень новых имен на вторую половину.



46 мин. МОМЕНТ! Эсеола активно начал вторую половину! Первый свой момент форвард упустил в результате промаха во время удара из правой половины штрафной, после чего Эсеола перехватил передачу Бущана низом из вратарской, однако партнеры не смогли поддержать качественное развитие атаки.



46 мин. Есть замены у киевлян. Будем разбираться по ходу.



ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45 мин. МОМЕНТ! Тунгишбаев ударом головой завершил подачу с углового на левом фланге! Бойко со второй попытки зафиксировал мяч на линии ворот!



44 мин. Угловой на левом фланге для Кайрата.



44 мин. Дальний удар Шепелева был заблокирован, однако рикошет вполне мог бы направить мяч в створ ворот, если бы не большое число защитников на пути к цели.



43 мин. Желтая нашла и Тунгишбаева. Полузащита Кайрата не выдерживает темп.



40 мин. Де Пена не смог укротить мяч у входа в левую половину штрафной во время перспективного быстрого выпада Динамо, но угловой все равно заработал.



37 мин. ОПАСНО! Эсеола вновь пробивал из пределов штрафной! Форвард взял выше, как и в предыдущие попытки, но тенденция явно не здоровая – дают бить.



36 мин. Соль не успел откликнуться на высокую свечу от Миколенко с левого фланга.



36 мин. Де Пена нуждается в помощи медперсонала после столкновения с Шепелевым у левой боковой границы поля.



34 мин. МОМЕНТ! Де Пена чуть было не закрутил мяч с углового на правом фланге в ворота! Подстраховал защитник на ближней штанге.



33 мин. Абикен не прислушался к рекомендациям арбитра, нарушил правила против Шепелева в центре поля, за что и получил предупреждение.



31 мин. Эсеола был лишен мяча у левого угла штрафной совместными усилиями Кендзеры и Попова.



29 мин. Стандарт был игроками казахстанской команды разыгран, однако удар с 35-и метров опасности не нес.



28 мин. Вкатился Дуэлунд в ноги соперника на подступах к штрафной Бойко. Арбитр просит игроков снизить агрессию.



25 мин. МОМЕНТ! Попов провалил выбор позиции во время передачи низом с левого фланга атаки соперников, пропустил себе за спину Эсеолу, однако украинский форвард Кайрата пробил выше правой девятки!



24 мин. Повезло, Фран отделался легким испугом. Как и тренерский штаб Динамо.



23 мин. Ой-ой-ой! Вжешинский сыграл прямиком в голеностоп Солю в центре поля!



21 мин. Повреждение сразу у двух киевлян. На газоне Попов и Сирота. Пошли играть в мяч центральные защитники на одном участке поля, а их столкновение выглядело очень жестоким.



19 мин. Миколенко обострял ситуацию передачей на ход Солю, однако Фран залез в глубокий оффсайд.



18 мин. Дуэлунд проиграл борьбу корпусами Алипу в центре поля.



17 мин. Шепелев успел выдать передачу на левый фланг штрафной, после чего был тут же сбит подкатом соперника. Рефери гру останавливать не стал, а Динамо заработало угловой, после розыгрыша которого Сидорчук мощным ударом из центра штрафной отправил мяч над перекладиной!



16 мин. Слишком уж запутанную передачу в штрафную старался отдать Дуэлунд из центральной зоны. Партнеры не поддержали.



13 мин. Цитаишвили простреливал с правого фланга, однако защитники успели подчистить ситуацию в штрафной.



11 мин. Суюмбаев слишком высоко поднял мяч над газоном во время исполнения стандарта.



10 мин. Сирота нарушил правила против Эсеолы у границ штрафной Динамо.



10 мин. Заставили Бойко немного попожарить в штрафной активным прессингом.



9 мин. Поджали Шепелева в центре поля двое соперников, однако Владимиру удалось корпусом закрыть мяч, в результате чего, кроме как с фолом, лишить его владения не получилось.



6 мин. Первый угловой в матче для Динамо отправился подавать де Пена. С левого фланга.



4 мин. ОПАСНО! Эсеола получил мяч в левой половине штрафной киевлян, после чего пробивал в дальний угол. Лег под удар Попов!



2 мин. Дождь будет сопровождать нашу игру. На покрытии отчетливо виднеются участки с повышенной влажностью.



1 мин. Казахстанская команда начала поединок с атаки.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!



Во вторник, 28-го января, состоится товарищеский поединок, в котором сразятся киевское «Динамо» и казахстанский «Кайрат». Матч пройдет в Белеке (Турция), на поле стадиона «Глория Спортс Арена Белек», начало в 11:00.

Вот и подходит первая часть тренировочных сборов вице-чемпиона Украины к своему логическому концу. «Динамо» в последнем поединке на полях турецкого Белека этого зимнего сезона сразится против «серебряного» призера Премьер-лиги Казахстана – «Кайрата». Пока УПЛ находится на паузе, чемпионат, в котором выступают «желто-черные» только лишь готовится к новой странице истории, так что цели у команд Михайличенко и Шпилевского разнятся существенно.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Динамо» и «Кайратом».