Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Надеюсь, что травма Каргбо несерьезная»

Главный тренер киевского «Динамо» Алексей Михайличенко подвел итоги победы над «Кайратом» (2:0), а также прокомментировал травму форварда Ибрагима Каргбо.

«Это обычная контрольная игра, которой мы завершили первый отрезок работы в Турции. Хорошо, что завершили с позитивным результатом. Конечно, не обошлось без нюансов. Мы доигрывали в меньшинстве. Получил травму Ибра (Каргбо). Не знаем, насколько она серьезная. Хотелось бы этого избежать. Спарринг получился такой, как мы ожидали. Ребята подвигались, поиграли. Получили ту нагрузку, которая была нужна.

Условия сборов были отличными. И поля и погода нас не подвела. В последний день почувствовали, что такое играть в дождь. НА сборах всю программу которую наметили - выполнили. Теперь возвращаемся в Киев, где будет небольшой кусочек работы. А далее будем доводить нашу подготовку к логическому завершению перед чемпионатом Украины», - сказал Михайличенко.

После этого «Динамо» возвращается в Киев, который продолжится четырехдневным отпуском, после чего команда вновь отправится в Турцию.