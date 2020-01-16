ВИДЕО. Ворскла вышла из отпуска

Полтавская «Ворскла» вышла из отпуска и начала подготовку ко второй части сезона. Хотя в среду у команды была запланирована лишь легкая беговая работа без мячей, следующие несколько дней до отлета команды в Турцию работаться будет в удовольствие из-за непривычно мягкой погоды.

Познакомился с новыми одноклубниками нападающий Руслан Степанюк. Пополнение и в тренерском штабе Юрия Максимова. Свои знания и опыт футболистам отныне будет передавать известный в прошлом игрок, а сейчас тренер — 48-летний Сергей Ревут.

В следующие несколько дней команду ждут занятия как на поле, так и в фитнес-клубе. Параллельно игрокам предстоит пройти углубленный медосмотр в одной из частных клиник.