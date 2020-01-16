ВИДЕО. Ворскла вышла из отпуска

Полтавская команда начала подготовку ко второй части сезона

  • 16.01.2020 03:53
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ВИДЕО. Ворскла вышла из отпуска
© ФК Ворскла

Полтавская «Ворскла» вышла из отпуска и начала подготовку ко второй части сезона. Хотя в среду у команды была запланирована лишь легкая беговая работа без мячей, следующие несколько дней до отлета команды в Турцию работаться будет в удовольствие из-за непривычно мягкой погоды.

Познакомился с новыми одноклубниками нападающий Руслан Степанюк. Пополнение и в тренерском штабе Юрия Максимова. Свои знания и опыт футболистам отныне будет передавать известный в прошлом игрок, а сейчас тренер — 48-летний Сергей Ревут.

В следующие несколько дней команду ждут занятия как на поле, так и в фитнес-клубе. Параллельно игрокам предстоит пройти углубленный медосмотр в одной из частных клиник.

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Источник — ФК Ворскла

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