ОФИЦИАЛЬНО: Руслан Степанюк — игрок Ворсклы

Полтавская «Ворскла» подписала контракт с 27-летним украинским нападающим Русланом Степанюком. Детали сделки не разглашаются.

Футболист заключил соглашение с «Ворсклой» в качестве свободного агента.

На протяжении карьеры Степанюк выступал за никопольский «Колос», «Таврию», алчевскую «Сталь», «Говерлу», «Александрию», «Олимпик» и «Верес».

Последним клубом украинца был казахстанский «Жетысу», цвета которого он защищал с лета 2018-го по декабрь 2019-го года. В 44-х матчах за «Жетысу» Степанюк забил 8 голов.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €600 тысяч.