ОФИЦИАЛЬНО: Руслан Степанюк — игрок Ворсклы

Украинский форвард продолжит карьеру в полтавском клубе

  • 09.01.2020 19:29
  • 535 просмотров
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО: Руслан Степанюк — игрок Ворсклы
© ФК Ворскла. Руслан Степанюк

Полтавская «Ворскла» подписала контракт с 27-летним украинским нападающим Русланом Степанюком. Детали сделки не разглашаются.

Футболист заключил соглашение с «Ворсклой» в качестве свободного агента.

На протяжении карьеры Степанюк выступал за никопольский «Колос», «Таврию», алчевскую «Сталь», «Говерлу», «Александрию», «Олимпик» и «Верес».

Последним клубом украинца был казахстанский «Жетысу», цвета которого он защищал с лета 2018-го по декабрь 2019-го года. В 44-х матчах за «Жетысу» Степанюк забил 8 голов.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €600 тысяч.

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Источник — ФК Ворскла

(1 голос)

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Комментарии
    BekXan
      BekXan, 09.01.2020 19:46
    0
    Ну такое не хуже и не лучше Коломойца.Плюс только свободным.
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 09.01.2020 19:46
    0
    Ну такое не хуже и не лучше Коломойца.Плюс только свободным.
    Ссылка
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