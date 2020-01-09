Ворскла подписала украинского форварда

Полтавская «Ворскла» подписала контракт с 27-летним украинским нападающим Русланом Степанюком.
Футболист заключил соглашение с «Ворсклой» в качестве свободного агента.
На протяжении карьеры Степанюк выступал за никопольский «Колос», «Таврию», алчевскую «Сталь», «Говерлу», «Александрию», «Олимпик» и «Верес». Последним клубом украинца был казахстанский «Жетысу», цвета которого он защищал с лета 2018-го по декабрь 2019-го года.
Ориентировочная стоимость футболиста составляет €600 тысяч.
Источник — Динамомания
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