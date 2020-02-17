Колос завершил сборы в Турции поражением от Шахтера из Солигорска

«Колос» провел заключительный контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Команда Руслана Костышина проиграла белорусскому Шахтеру из Солигорска со счетом 1:2.
Контрольный матч
«Колос» – «Шахтер» (Беларусь, Солигорск) – 1:2
Голы: Смирный (19) – Кендиш (17), Диасамидзе (37)
«Колос»: Волынец (Кучеренко, 65), Ефремов, Гавриш, Петров (Парамонов 46), Емец, Богданов (Задоя, 82), Ориховский, Смирный, Ильин (Вильхамссон, 30), Морозко (Антюх, 78), Лысенко (Бондаренко, 30, Кожушко, 75).
Напомним, ранее «Колос» обыграл польский «Подбескидзе» в спарринге.
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Источник — Sport.ua
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