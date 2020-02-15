Колос обыграл польский Подбескидзе в спарринге

Сегодня, 15 февраля, «Колос» провел очередной контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции.
Команда Руслана Костышина всухую обыграла «Подбескидзе», который после 20 туров занимает третье место в турнирной таблице второго по силе дивизиона Польши.
Контрольный матч
«Колос» – «Подбескидзе» – 2:0
Отметим, что для «Колоса» это первая победа на втором сборе в Турции. В предыдущих четырех матчах украинский клуб потерпел два поражения, еще два спарринга завершились вничью.
Также сегодня «Колос» померится силами с белорусским «Шахтером» из Солигорска. Начало товарищеской встречи в Белеке – в 16:00 по Киеву.
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Источник — Sport.ua
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