Колос обыграл польский Подбескидзе в спарринге

Команда Руслана Костышина одержала первую победу на втором сборе в Турции

  • 15.02.2020 13:50
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Колос обыграл польский Подбескидзе в спарринге
© ФК Колос. Евгений Морозко

Сегодня, 15 февраля, «Колос» провел очередной контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции.

Команда Руслана Костышина всухую обыграла «Подбескидзе», который после 20 туров занимает третье место в турнирной таблице второго по силе дивизиона Польши.

Контрольный матч

«Колос» – «Подбескидзе» – 2:0

Отметим, что для «Колоса» это первая победа на втором сборе в Турции. В предыдущих четырех матчах украинский клуб потерпел два поражения, еще два спарринга завершились вничью.

Также сегодня «Колос» померится силами с белорусским «Шахтером» из Солигорска. Начало товарищеской встречи в Белеке – в 16:00 по Киеву.

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Источник — Sport.ua

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