Колос обыграл польский Подбескидзе в спарринге

Сегодня, 15 февраля, «Колос» провел очередной контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции.

Команда Руслана Костышина всухую обыграла «Подбескидзе», который после 20 туров занимает третье место в турнирной таблице второго по силе дивизиона Польши.

Контрольный матч

«Колос» – «Подбескидзе» – 2:0

Отметим, что для «Колоса» это первая победа на втором сборе в Турции. В предыдущих четырех матчах украинский клуб потерпел два поражения, еще два спарринга завершились вничью.

Также сегодня «Колос» померится силами с белорусским «Шахтером» из Солигорска. Начало товарищеской встречи в Белеке – в 16:00 по Киеву.

Зимние сборы клубов УПЛ-2020: расписание и результаты контрольных матчей