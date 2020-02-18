ПФК Львов сыграл вничью с Прикарпатьем в контрольном матче

ПФК «Львов» в рамках подготовки к весенней части сезона украинской Премьер-лиги провел спарринг с «Прикарпатьем». Контрольный поединок завершился со счетом 1:1.

Контрольный матч

«Львов» – «Прикарпатье» – 1:1

Голы: Богунов (44) - Воробчак (17).

Отметим, что «Прикарпатье» занимает 11 место в турнирной таблице Первой лиги. «Львов» в Премьер-лиге располагается на 10-й позиции.

Первый официальный матч в 2020 году «Львов» проведет 23 февраля на выезде против донецкого «Олимпика».

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