ПФК Львов сыграл вничью с Прикарпатьем в контрольном матче

ПФК «Львов» в рамках подготовки к весенней части сезона украинской Премьер-лиги провел спарринг с «Прикарпатьем». Контрольный поединок завершился со счетом 1:1.
Контрольный матч
«Львов» – «Прикарпатье» – 1:1
Голы: Богунов (44) - Воробчак (17).
Отметим, что «Прикарпатье» занимает 11 место в турнирной таблице Первой лиги. «Львов» в Премьер-лиге располагается на 10-й позиции.
Первый официальный матч в 2020 году «Львов» проведет 23 февраля на выезде против донецкого «Олимпика».
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Источник — Sport.ua
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