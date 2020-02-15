Киевское Динамо завершило зимние сборы в Турции победой над Динамо Тбилиси

Любой этап в жизни футбольного клуба рано или поздно подходит к концу. Ровно таким же свойством обладают и зимние тренировочные сборы, за проведением которых команды-участницы Украинской Премьер-лиги коротают паузу между матчами на внутренней арене. Вице-чемпион страны – киевское «Динамо» – одним из первых вышел из отпуска, но при этом одним из последних завершал сеанс подготовки ко второй части сезона. Окончательно попрощаться с турецким Белеком перед возобновлением официальных поединков «бело-синим» было предложено посредством проведения контрольной игры против новоиспеченного чемпиона Грузии – «Динамо» из Тбилиси.

Добавить Виктора Цыганкова, и можно было бы принять стартовый состав от Алексея Михайличенко на эту игру как основной для окончания первой части сезона. Серьезно отличалась лишь позиция форварда, которую в предстоящих баталиях тренерский штаб планирует отдать в распоряжении Назария Русина.

Такой комбинации футболистов было отведено максимальное количество игрового времени в отчетной встрече. Замены киевское «Динамо» предпочло оставить на второй игровой час, а тем временем завоевывало преимущество в контроле над мячом.

Построение качественной позиционной игры было достаточно сложным заданием для обеих команд на первых порах встречи. Номинальные гости терялись в завершающей стадии, а киевляне вновь попытались сыграть через верховые подачи с флангов, однако быстро поняли тщетность таких попыток подойти к чужим владениям.

Вскрыть оборону «Динамо» из Тбилиси помогла домашняя заготовка при розыгрыше углового на левом фланге. Попов качественной скидкой на дальнюю штангу ответил на подачу Дуэлунда, после чего Кендзере надо было пробить с достаточной силой по мячу, стараясь переиграть голкипера, который перекрывал всю плоскость ворот. Поляк все сделал с максимальной эффективностью.

Укрепиться в лидерстве по счету на табло киевлянам помог очередной голевой пас от Виталия Буяльского. В начале второго тайма полузащитник отправил себе в актив четвертый ассист на зимних сборах, а Назарий Русин записал на свой счет четвертый точный удар. Голкипер Квасхвадзе был вновь расстрелян с близкой дистанции.

«Магия четверок», но под занавес поединка Денис Попов снес с ног нападающего Пернамбуко в центре собственной штрафной, что привело к назначению пенальти. К мячу подошел Гиорги Кухианидзе, однако Бущан не дрогнул на важнейшем рубеже, закрепив победу своей команды, которую даже приехала поддержать небольшая группа преданных фанатов.

Киевское «Динамо» на следующий день после отчетного поединка отправиться в вояж в столицу Украины, где будет готовится к предстоящей встрече УПЛ против полтавской «Ворсклы».

Товарищеский матч.



Динамо Киев – Динамо Тбилиси – 2:0



Кендзера, 23, Русин, 53



На 86-й минуте Гиорги Кухианидзе (Динамо Тбилиси) не реализовал пенальти (вратарь).



Динамо Киев: Бущан – Миколенко (Пиварич, 59), Шабанов, Попов, Кендзера – Шепелев (Кадири, 84), Сидорчук (Андриевский, 84), Буяльский (Караваев, 71) – Вербич (Де Пена, 76), Русин (Соль, 79), Дуэлунд (Шапаренко, 79).

Динамо Тбилиси: Квасхвадзе (Пералес, 82) – Кобоури, Сандохадзе, Гбеньон – Трубочкин, Папава, Куция, Нинуа, Кимадзе – Пангоп, Оршула.



Стадион: «Gloria Serenity» (Белек, Турция)

ДИНАМО КИЕВ-ДИНАМО ТБИЛИСИ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА



Температура: 12°C