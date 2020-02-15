Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «У Динамо есть и резерв, и здоровая конкуренция»

Наставник дал комментарий по итогам второго сбора в Турции

  • 15.02.2020 19:41
  • 1834 просмотра
  • 2 комментария
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «У Динамо есть и резерв, и здоровая конкуренция»
© fcdynamo.kiev.ua

В субботу «Динамо» завершило второй сбор в Турции контрольным матчем против «Динамо» Тбилиси, который киевляне выиграли 2:0.

Наставник Алексей Михайличенко подвел итог перед возобновлением сезона.

- Алексей Александрович, поздравляем вас с успешным завершением сбора.

- Успешный он или нет – покажут чемпионат и Кубок. Мы выполнили всю запланированную работу, это очень хорошо. И те спарринги, которые мы провели, были качественными. Мы смогли и себя проверить, и получить ту нагрузку, которую хотели. От этого сбора многое зависит, но это всего лишь половина дела, потому что сборы – это лишь фундамент, на котором должно строиться все остальное. Работа не прекращается, она продолжится в Киеве уже по ходу сезона, поэтому нужно улучшать, совершенствовать и доставать из себя то, что мы сумели наработать на этих сборах.

- Тбилисское «Динамо» сейчас на ходу, им также скоро предстоит старт в чемпионате. Это был самый сильный соперник на сборах?

- Мне трудно давать оценку сразу после игры, но соперник был достаточно хорош и по скоростям, и по борьбе. Грузинские команды, особенно «Динамо» Тбилиси, всегда отличались хорошей техникой владения мячом. Было очень много единоборств один в один, много скоростного движения. Для нас это был хороший спарринг.

- В первом тайме ваша команда четко выходила из обороны в атаку, умело создавая численное преимущество. Вы довольны тем, как это реализовывалось?

- Иногда – да, иногда – нет, потому что и в первом тайме был допущен ряд ошибок, которые могли привести к очень опасным контратакам. Для того, чтобы владеть мячом, нужно находить возможности выходить из обороны при помощи передач. Мы пытаемся это делать, но, конечно же, не отказываемся и от быстрого начала атаки. Нами наигрывались различные варианты игры.

- Перед началом первого сбора вы говорили, что стараетесь создавать конкуренцию на каждой позиции. Удалось ли это реализовать?

- На данный момент у нас практически каждая позиция дублируется, учитывая, что на подходе Витя Цыганков. Есть конкуренция на каждой позиции, это очень хорошо.

- Сирота и Романчук уже в основной обойме?

- Безусловно, а почему нет? И Забарный, и Цитаишвили, и Вивчаренко. У нас есть резерв, и есть хорошая конкуренция.

- Этого кадрового потенциала достаточно для того, чтобы решать задачи, поставленные перед командой?

- Это покажет только время. Самое главное – как мы будем его использовать и как ребята смогут проявлять себя. От этого очень много зависит. А говорить абстрактно нет смысла.

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Источник — ФК Динамо Киев

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Комментарии
    Roland
    online
    Roland, 15.02.2020 20:52
    0
    Нічого не має в Динамо ні команди ні тренера, і не буде бо потрібно змінити власника.
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    Олег Молодов
      Олег Молодов, 15.02.2020 20:07
    -1
    «У Динамо есть и резерв, и здоровая конкуренция».... только нет яиц.
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    Roland
    online
    Roland, 15.02.2020 20:52
    0
    Нічого не має в Динамо ні команди ні тренера, і не буде бо потрібно змінити власника.
    Ссылка
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