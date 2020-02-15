Товарищеский матч.



Динамо Киев – Динамо Тбилиси – 2:0



Кендзера, 23, Русин, 53



На 86-й минуте Гиорги Кухианидзе (Динамо Тбилиси) не реализовал пенальти (вратарь).



Динамо Киев: Бущан – Миколенко (Пиварич, 59), Шабанов, Попов, Кендзера – Шепелев (Кадири, 84), Сидорчук (Андриевский, 84), Буяльский (Караваев, 71) – Вербич (Де Пена, 76), Русин (Соль, 79), Дуэлунд (Шапаренко, 79).



Запасные: Кучерук, Бойко.

Динамо Тбилиси: Квасхвадзе (Пералес, 82) – Кобоури, Сандохадзе, Гбеньон – Трубочкин, Папава, Куция, Нинуа, Кимадзе – Пангоп, Оршула.



Запасные: Каландадзе, Лочошвили, Кардава, Кухианидзе, Зария, Меквабишвили, Пернамбуко, Бугридзе, Ахвледиани.



Стадион: «Gloria Serenity» (Белек, Турция)



МАТЧ ОКОНЧЕН!



90 мин. Противостояние на футбольном поле в этом тайме продлится еще, как минимум, одну минуту.



88 мин. Под дождем будем завершать игру.



86 мин. БУЩАН ВЗЯЛ УДАР КУХИАНИДЗЕ В ПРАВЫЙ УГОЛ!



86 мин. ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА ДИНАМО КИЕВ! Попов сбил с ног Пернамбуко в центре штрафной!



84 мин. ЗАМЕНА У ДИНАМО КИЕВ. Вместо Сидорчука и Шепелева на поле вышли Кадири и Андриевский.



82 мин. ЗАМЕНА У ДИНАМО ТБИЛИСИ. Пералес занял место в воротах вместо Квасхвадзе.



79 мин. ЗАМЕНЫ У ДИНАМО КИЕВ. Шапаренко вышел вместо Дуэлунда, а также Соль заменил Русина.



78 мин. Жесткий стык во вратарской киевлян! Кендзера вкатился в ноги сопернику, прерывая прострел с левого фланга.



76 мин. ЗАМЕНА У ДИНАМО КИЕВ. Вместо Вербича игру продолжит Де Пена.



75 мин. Совсем растерялись грузины в последние минуты. Нет продолжения для их атак.



73 мин. Словенца быстро вернули в игру подоспевшие партнеры по команде.



72 мин. Ух! Какие крики сопровождали вылет Вербича за пределы поля на левом фланге!



71 мин. ЗАМЕНА У ДИНАМО КИЕВ. Караваев вышел на поле вместо Буяльского.



70 мин. МОМЕНТ! Буяльский выскакивал на подачу с углового на левом фланге на дальней штанге, но не смог переиграть голкипера ударом головой с близкой дистанции!



67 мин. Высокая подача Пиварича с левого фланга была перехвачена голкипером.



66 мин. ОПАСНО! Дуэлунд попробовал взять на себя роль Де Пены, но пробил точно в голкипера, который остался стоять по центру ворот.



65 мин. Штрафной для киевлян на приличной дистанции до ворот. Де Пены на поле нет.



62 мин. Выше ворот отправил мяч Буяльский, получив передачу в правую половину штрафной от Сидорчука.



61 мин. Попов прервал атаку тбилисской команды через левый фланга перехватом прострела.



59 мин. ЗАМЕНА У ДИНАМО КИЕВ. Вместо Миколенко игру завершит Пиварич.



57 мин. Буяльский позволил сопернику пробить с подступов к штрафной Бущана. Выше цели прошел мяч.



55 мин. Долго бежал по левому флангу в контратаке Вербич, однако окончательно оторваться от Кардавы он так и не сумел.



53 мин. ГГГГГГГГГГОООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ! Дуэлунд прорвался к чужой штрафной, отыграл на правый фланг на Буяльского, а Виталий мягко подал во вратарскую, откуда Русин расстрелял голкипера ударом головой с близкой дистанции!



52 мин. Так и не сумел Миколенко завершить свой рывок по левому флангу прострелом в штрафную.



50 мин. Ахвледиани сфолил против Буяльского на левом фланге атаки своей команды.



48 мин. Вербича отправили на газон в правой половине чужой штрафной во время силовой борьбы.



46 мин. Михайличенко не стал делать замен в перерыве.



ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45 мин. Нарушены связки у гостей в завершающей стадии атаки.



42 мин. ОПАСНО! Шабанов постелил передачу низом в штрафную на Русина, после которой Назария чудом успел накрыть Гбеньон!



41 мин. ОПАСНО! Спорная игра от Попова во время прыжка в ноги Куции, который прорывался по правому флангу штрафной! Арбитр мог и пенальти поставить!



40 мин. Фол в атаке от игроков киевлян на чужой половине поля.



38 мин. Дальний удар в исполнении Дуэлунда оказался неточным.



37 мин. Сидорчук заработал штрафной в центре поля – потолок из ситуации борьбы с двумя соперниками.



35 мин. Миколенко мягко навесил в центр штрафной, куда еще не успел ворваться Русин.



33 мин. Игра в одно касание сегодня явно не удается Вербичу.



32 мин. Прострел Буяльского с правого фланга доставил мяч в руки голкиперу.



31 мин. Штрафной завершился ударом от Нинуа в стенку, а с отскока неточно пробил Куция. Все под контролем Бущана.



30 мин. Стандарт в опасной близости к чужим владениям получили гости.



28 мин. Так и не смог Миколенко набрать должную скорость во время рывка по левому флангу.



26 мин. МОМЕНТ! Дуэлунд филигранно подкручивал мяч в дальний верхний угол со входа в левую половину штрафной, но взял чуть выше цели!



23 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГГГОООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Классическая подача от Дуэлунда с углового на левом фланге на ближний угол вратарской, после которой Попов продлили на дальнюю штангу, где уже стоял Кендзера. Удар поляка голкипер отразил уже за линией ворот!



21 мин. Вновь удалось сбить темп гостям.



19 мин. Квасхвадзе забрал мяч в руки после неточного навеса Кендзеры с правого фланга.



18 мин. К Бущану пришел мяч после розыгрыша стандарта соперниками на левом фланге.



17 мин. 17-й номер будет на спине у Русина в УПЛ во второй части сезона. К слову, под ним ранее выступал Сидклей.



16 мин. Утратили контроль над мячом киевляне, но соперники не особо спешат в атаку.



13 мин. МОМЕНТ! Тяжелый сейв от Бущана после плотного удара Куции из-под Шабанова!



11 мин. Опасно могло бы быть для грузинских ворот, если бы Русин успел среагировать на скидку головой в район левой штанги от Кендзеры.



10 мин. МОМЕНТ! Бущан намертво зафиксировал мяч в руках после обводящего удара Пангопа со входа в правую половину штрафной!



8 мин. Кендзера перехватил прострел Оршулы с левого фланга.



7 мин. МОМЕНТ! А ведь не только ударом Вербича запомнился эпизод! Буяльский расстреливал чужие ворота из района одиннадцатиметровой, однако Квасхвадзе сумел дотянуться в районе правой «девятки»!



6 мин. МОМЕНТ! Вербич перебросил мяч над голкипером от левого угла вратарской, но не попал в створ!



4 мин. Русина встречали сразу трое соперников на левом фланге. Пришлось разворачивать.



2 мин. Бущан забрал мяч в руки после неточного заброса от соперников из центра поля.



1 мин. В атаку пошли киевляне с первых минут. Даже фан-сектор небольшой в их поддержку собрался.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!



В субботу, 15-го февраля, состоится товарищеский поединок, в котором сразятся киевское «Динамо» и тбилисское «Динамо». Матч пройдет в Белеке (Турция), на поле «Gloria Serenity», начало в 16:00.

Окончательно завершить программу второго зимнего тренировочного сбора на берегу Средиземного моря киевское «Динамо» будет иметь возможность в контрольном поединке против новоиспеченного чемпиона Грузии – одноименного «бело-синим» клуба из Тбилиси. Лига Эровнули начнет новую страницу своей истории на неделю позже, чем Украинская Премьер-лига, так что у подопечных Кахабера Чхетиани еще есть немного времени на подготовку. А вот коллективу Алексея Михайличенко уже впору задумываться о предстоящей игре против полтавской «Ворсклы».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Динамо» Киев и «Динамо» Тбилиси.