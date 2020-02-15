Динамо Киев
2:0
Динамо Тбилиси
15.02.2020, FT

Динамо Киев - Динамо Тбилиси - 2:0. Видео голов и обзор матча

Фрагменты контрольного матча

  • 15.02.2020 22:45
  • 1061 просмотр
  • 1 комментарий
Динамо Киев - Динамо Тбилиси - 2:0. Видео голов и обзор матча
© fcdynamo.kiev.ua

Киевское «Динамо» матчем против «Динамо» Тбилиси завершило сборы в Турции. Украинская команда выиграла 2:0.

Лучшие моменты матча Динамо Киев - Динамо Тбилиси
53' ГОЛ ! Мяч забил Назарий Русин (Динамо Киев).
23' ГОЛ ! Мяч забил Томаш Кендзёра (Динамо Киев).
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Forever_young_13
    online
    Forever_young_13, 15.02.2020 23:33
    +1
    Раньше Тбилиси рвало голубой Киев как Бобик туалетную ганчирку. Сегодня не команда а футбольные дрыщи. Грузия разучилась играть в футбол как ни прискорбно это звучит.
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
    Forever_young_13, 15.02.2020 23:33
    +1
    Раньше Тбилиси рвало голубой Киев как Бобик туалетную ганчирку. Сегодня не команда а футбольные дрыщи. Грузия разучилась играть в футбол как ни прискорбно это звучит.
    Ссылка
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