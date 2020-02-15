Динамо Киев - Динамо Тбилиси - 2:0. Видео голов и обзор матча

Киевское «Динамо» матчем против «Динамо» Тбилиси завершило сборы в Турции. Украинская команда выиграла 2:0.
Лучшие моменты матча Динамо Киев - Динамо Тбилиси
|53'
|ГОЛ ! Мяч забил Назарий Русин (Динамо Киев).
|23'
|ГОЛ ! Мяч забил Томаш Кендзёра (Динамо Киев).
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Источник — Sport.ua
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