Александрия разгромила армянский Пюник, забив 5 голов в спарринге

На учебно-тренировочном сборе в Турции «Александрия» провела очередной товарищеский матч.
Команда Владимира Шарана одержала победу над армянским «Пюником» со счетом 5:2.
Товарищеский матч
«Александрия» (Украина) – «Пюник» (Армения) – 5:2
Голы: Устименко, 11, Безбородько, 23, Тейшейра, 47, Третьяков, 61, Ситало, 70 – Шендрик, 29 (автогол), Эдигарян, 68.
Александрия (1-й тайм): Панькив, Шендрик, Каспарс Дубра, Пашаев, Мирошниченко, Запорожан, Грицук, Кулиш, Задерака, Устименко, Безбородько.
Александрия (2-й тайм): Панькив (Рудик, 60), Лучкевич, Бабогло, Мельник, Третьяков, Протасов, Тейшейра, Шастал (Довгий, 65), Мишенко, Ситало, Ивахно.
Лучшие моменты матча Александрия - Пюник
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Артем Ситало (Александрия).
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Максим Третьяков (Александрия).
|49'
|ГОЛ ! Мяч забил Артем Ситало (Александрия).
|23'
|ГОЛ ! Мяч забил Денис Безбородько (Александрия).
|11'
|ГОЛ ! Мяч забил Денис Устименко (Александрия).
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Источник — Sport.ua
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