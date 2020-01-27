Александрия – Пюник – 5:2. Видео голов и обзор матча

«Александрия» на учебно-тренировочном сборе в Турции одержала победу над армянским «Пюником» со счетом 5:2.
Лучшие моменты матча Александрия - Пюник
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Артем Ситало (Александрия).
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Максим Третьяков (Александрия).
|49'
|ГОЛ ! Мяч забил Артем Ситало (Александрия).
|23'
|ГОЛ ! Мяч забил Денис Безбородько (Александрия).
|11'
|ГОЛ ! Мяч забил Денис Устименко (Александрия).
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Источник — Sport.ua
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