Александрия
2:0
Кызылжар
09.02.2020, FT

Александрия выиграла у Кызылжара из Казахстана во втором матче дня

Утром в первом матче горожане уступили «Атырау» из Казахстана

  • 09.02.2020 22:21
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Александрия выиграла у Кызылжара из Казахстана во втором матче дня
© ФК Александрия

9 февраля «Александрия» на учебно-тренировочном сборе в Турции провела два контрольных поединка за один день.

Утром в первом матче горожане уступили «Атырау» из Казахстана со счетом 0:2. А во втором поединке команда Владимира Шарана с таким же счетом (2:0) разобралась с «Кызылжаром». Во втором тайме точными ударами отличились Третьяков и Мышенко.

Товарищеский матч

9 февраля, Турция

Александрия (Украина) – Кызылжар (Казахстан) – 2:0

Голы: Третьяков, 63, Мышенко, 71.

«Александрия»: Панькив, Бабогло, Пашаев, Дубра, Стецков, Гречишкин, Довгий (Банада, 82), Грицук (Тейшейра, 82), Третьяков, Мишенко, Ситало.

Команда Владимира Шарана на сборе в Турции сыграет еще два матча 12 февраля: сначала – с тбилисским «Динамо» (в 15:00), а затем – с «Днепром-1» (в 18:30).

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Источник — Sport.ua

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