Александрия выиграла у Кызылжара из Казахстана во втором матче дня

9 февраля «Александрия» на учебно-тренировочном сборе в Турции провела два контрольных поединка за один день.

Утром в первом матче горожане уступили «Атырау» из Казахстана со счетом 0:2. А во втором поединке команда Владимира Шарана с таким же счетом (2:0) разобралась с «Кызылжаром». Во втором тайме точными ударами отличились Третьяков и Мышенко.

Товарищеский матч

9 февраля, Турция

Александрия (Украина) – Кызылжар (Казахстан) – 2:0

Голы: Третьяков, 63, Мышенко, 71.

«Александрия»: Панькив, Бабогло, Пашаев, Дубра, Стецков, Гречишкин, Довгий (Банада, 82), Грицук (Тейшейра, 82), Третьяков, Мишенко, Ситало.

Команда Владимира Шарана на сборе в Турции сыграет еще два матча 12 февраля: сначала – с тбилисским «Динамо» (в 15:00), а затем – с «Днепром-1» (в 18:30).