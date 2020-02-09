Александрия – Кызылжар – 2:0. Видео голов и обзор матча

На учебно-тренировочном сборе в Турции «Александрия» выиграла товарищеский матч у казахстанского клуба «Кызылжар» со счетом 2:0.
Смотрите видео голов и обзор матча.
Лучшие моменты матча Александрия - Кызылжар
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил Максим Третьяков (Александрия).
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Источник — ФК Александрия
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