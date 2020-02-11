Львов сыграл вничью с армянским клубом

ПФК «Львов» провел очередной контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Команда Егише Меликяна сыграла вничью с армянским «Лори» со счетом 1:1.

Контрольный матч

«Львов» – «Лори» – 1:1

Голы: Велвес (25) – игрок «Лори» (85)

Напомним, ранее «Львов» с таким же счетом сыграл вничью с «Мариуполем». Завтра команда Егише Меликяна завершит сборы в Турции, после чего вернется в Украину.

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