Ворскла всухую уступила Ордабасы в спарринге

Полтавская «Ворскла» провела очередной контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Команда Юрия Максимова проиграла казахстанскому Ордабасы со счетом 0:2.
Контрольный матч
«Ворскла» – «Ордабаси» – 0:2
Голы: Жоао Пауло, 7, Симчевич, 84
«Ворскла»: Ризнык, Альюн, Чеснаков, Баенко, Пердута, Сапай, Кане, Ребенок, Пуцлин, Шехич, Степанюк.
Во втором тайме вышли на замену: Ткаченко, Габелок, Скляр, Мартыненко, Якубу, Кулач, Артур.
Следующий спарринг «Ворскла» проведет 19 февраля против казахстанского «Иртыша».
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Источник — Sport.ua
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