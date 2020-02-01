Днепр-1 завершил первый сбор еще одним поражением

В плане результатов сбор не назвать успешным

  • 01.02.2020 18:21
  • 498 просмотров
  • 1 комментарий
Днепр-1 завершил первый сбор еще одним поражением
© scdnipro1.com.ua

В субботу «Днепр-1» завершил первый турецкий сбор контрольным матчем с чешской «Сигмой». Соперник украинской команды выиграл 1:0, а это поражение стало 5-м в пяти встречах на сборе.

Днепр-1 - Сигма 0:1

Днепр-1: Клищук (Юрчук, 61), Адамюк (Чичиков, 61), Сваток (Лопыренок, 61), Логинов (Гуйе, 46), Шаповал, Батагов (Кравченко, 46), Коркишко (Тейлор, 61), Когут (Вакулко, 46), Ди Франко (Снижко, 61), Булеца (Назаренко, 46), Хобленко (Беляев, 71)

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Источник — СК Днепр-1

(2 голоса)

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Комментарии
    ihor7003
      ihor7003, 01.02.2020 18:27
    0
    Поражение поражением, но команда вообще не забивает!!!!!!
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    ihor7003
      ihor7003, 01.02.2020 18:27
    0
    Поражение поражением, но команда вообще не забивает!!!!!!
    Ссылка
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