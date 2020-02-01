Днепр-1 завершил первый сбор еще одним поражением

В субботу «Днепр-1» завершил первый турецкий сбор контрольным матчем с чешской «Сигмой». Соперник украинской команды выиграл 1:0, а это поражение стало 5-м в пяти встречах на сборе.
Днепр-1 - Сигма 0:1
Днепр-1: Клищук (Юрчук, 61), Адамюк (Чичиков, 61), Сваток (Лопыренок, 61), Логинов (Гуйе, 46), Шаповал, Батагов (Кравченко, 46), Коркишко (Тейлор, 61), Когут (Вакулко, 46), Ди Франко (Снижко, 61), Булеца (Назаренко, 46), Хобленко (Беляев, 71)
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Источник — СК Днепр-1
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