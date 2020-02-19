Ворскла не сыграет с Иртышом

Полтавская «Ворскла» не проведет товарищеский матч с казахстанским футбольным клубом «Иртыш».
Украинская команда должна была провести товарищеский поединок в среду, 19-го февраля, но решила его отменить.
Уже в субботу, 22-го февраля, «Ворскле» предстоит поединок 19-го тура УПЛ против киевского «Динамо».
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Источник — ФК Ворскла
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