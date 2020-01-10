Динамо вышло из отпуска

Утром в пятницу, 10-го января, футболисты киевского «Динамо» вышли из отпуска и начали проходить медосмотр в клинике «Борис» на Позняках.

10-го января запланировано врачебное обследование для Александра Андриевского, Дениса Бойко, Виталия Буяльского, Александра Караваева, Виталия Миколенко, Руслана Нещерета, Дениса Попова, Сергея Сидорчука, Артема Шабанова, Владимира Шепелева, Георгия Цитаишвили, Никиты Бурды и Николая Шапаренко.

11-го января в руки врачей попадут Георгий Бущан, Томаш Кендзера, Беньямин Вербич, Тамаш Кадар, Миккель Дуэлунд, Мохамед Кадири, Карлос де Пена, Фран Соль, Назарий Русин, Ибрагим Каргбо, Александр Сирота.

До 14-го января команда будет заниматься в Киеве, у динамовцев запланированы втягивающие тренировки на УТБ «Динамо». Уже 15-го января команда отправится на первый учебно-тренировочный сбор в Турцию, в рамках которого проведет следующие контрольные встречи:

19-го января — контрольный матч с «Легией» (Польша);

20-го января — контрольный матч с «Нефтчи» (Азербайджан);

23-24-го января — участие в товарищеском турнире Gloria Cup с «Вардаром» (Северная Македония) и «Хайдуком» (Хорватия);

27-го января — контрольный матч с «Динамо» Брест (Беларусь);

28-го января — контрольный матч с «Кайратом» (Казахстан) и возвращение в Киев.