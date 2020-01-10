Динамо вышло из отпуска

Киевская команда начала подготовку ко второй части сезона

  • 10.01.2020 10:21
  • 2291 просмотр
  • 4 комментария
Динамо вышло из отпуска
© ФК Динамо Киев

Утром в пятницу, 10-го января, футболисты киевского «Динамо» вышли из отпуска и начали проходить медосмотр в клинике «Борис» на Позняках.

10-го января запланировано врачебное обследование для Александра Андриевского, Дениса Бойко, Виталия Буяльского, Александра Караваева, Виталия Миколенко, Руслана Нещерета, Дениса Попова, Сергея Сидорчука, Артема Шабанова, Владимира Шепелева, Георгия Цитаишвили, Никиты Бурды и Николая Шапаренко.

11-го января в руки врачей попадут Георгий Бущан, Томаш Кендзера, Беньямин Вербич, Тамаш Кадар, Миккель Дуэлунд, Мохамед Кадири, Карлос де Пена, Фран Соль, Назарий Русин, Ибрагим Каргбо, Александр Сирота.

До 14-го января команда будет заниматься в Киеве, у динамовцев запланированы втягивающие тренировки на УТБ «Динамо». Уже 15-го января команда отправится на первый учебно-тренировочный сбор в Турцию, в рамках которого проведет следующие контрольные встречи:

19-го января — контрольный матч с «Легией» (Польша);
20-го января — контрольный матч с «Нефтчи» (Азербайджан);
23-24-го января — участие в товарищеском турнире Gloria Cup с «Вардаром» (Северная Македония) и «Хайдуком» (Хорватия);
27-го января — контрольный матч с «Динамо» Брест (Беларусь);
28-го января — контрольный матч с «Кайратом» (Казахстан) и возвращение в Киев.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

(4 голоса)

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Комментарии
    Виталий Жалыбин
    online
      Виталий Жалыбин, 10.01.2020 11:08
    0
    мне кажеться они уже лет 10-15 с отпуска невыходят вобще
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 10.01.2020 11:01
    +1
    seregka1991, 10.01.2020 10:56
    Каждый год включаешь первую игру после сборов, а они мяч принять не могут. Может лесик прослыл новатором, но сомневаюсь. Соплежуйство до лета и новое сердце..
    Григорчук в интервью сказал, что на шару готов работать в хорошем клубе. Может стоит подумать гладким мозгом суркиса про прекрасное.
    Судя по результатам в его последней команде было бы в лучшем случае шило на мыло, да и сурок Миху на него никогда не променяет
    Ссылка
    seregka1991
      seregka1991, 10.01.2020 10:56
    +1
    Каждый год включаешь первую игру после сборов, а они мяч принять не могут. Может лесик прослыл новатором, но сомневаюсь. Соплежуйство до лета и новое сердце..
    Григорчук в интервью сказал, что на шару готов работать в хорошем клубе. Может стоит подумать гладким мозгом суркиса про прекрасное.
    Ссылка
    SKIF1927
    online
      SKIF1927, 10.01.2020 10:41
    -1
    З поверненням !
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 10.01.2020 11:01
    +1
    seregka1991, 10.01.2020 10:56
    Каждый год включаешь первую игру после сборов, а они мяч принять не могут. Может лесик прослыл новатором, но сомневаюсь. Соплежуйство до лета и новое сердце..
    Григорчук в интервью сказал, что на шару готов работать в хорошем клубе. Может стоит подумать гладким мозгом суркиса про прекрасное.
    Судя по результатам в его последней команде было бы в лучшем случае шило на мыло, да и сурок Миху на него никогда не променяет
    Ссылка
    seregka1991
    online
      seregka1991, 10.01.2020 10:56
    +1
    Каждый год включаешь первую игру после сборов, а они мяч принять не могут. Может лесик прослыл новатором, но сомневаюсь. Соплежуйство до лета и новое сердце..
    Григорчук в интервью сказал, что на шару готов работать в хорошем клубе. Может стоит подумать гладким мозгом суркиса про прекрасное.
    Ссылка
    Виталий Жалыбин
    online
      Виталий Жалыбин, 10.01.2020 11:08
    0
    мне кажеться они уже лет 10-15 с отпуска невыходят вобще
    Ссылка
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