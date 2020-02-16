Днепр-1 завершил зимние сборы победой над Динамо Батуми

16 февраля клуб УПЛ «Днепр-1» завершил зимний учебно-тренировочный сбор в Турции. Команда одержала победу над грузинским «Динамо» из Батуми со счетом 2:1.
Товарищеский матч
«Днепр-1» (Украина) – «Динамо» Батуми (Грузия) – 2:1
Голы: Тейлор, 18, Хобленко, 57 (с пенальти) – Тевдорадзе, 90+2 (с пенальти)
Нереализованный пенальти: Фламарион, 17.
«Днепр-1»: Клищук, Шаповал, Батагов, Сватов, Чичиков, Киреев, Снижко (Ди Франко, 39, Коркишко, 62), Сабатини, Назаренко (Булеца, 81), Тейлор (Цуриков, 75), Хобленко (Супряга, 79)
«Динамо» Батуми: Алавидзе, Гагошидзе, Кобахидзе, Гегечкори, Наваловский, Джихаури, Мамучашвили, Манджгаладзе, Вагнер, Двалишвили, Фламарион
Вышли на замену: Тейди, Чаладзе, Тевдорадзе, Цинтадзе, Гафриндашвили, Джинджавадзе, Винисиус.
Предупреждения: Чичиков, Назаренко, Коркишко – Джихаури, Гегечкори
Удаления: Снижко, 33 (с правом замены), Коркишко, 90+1.
Источник — СК Днепр-1
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