Олимпик разгромил Расинг в контрольном матче

Донецкий «Олимпик» провел очередной контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Команда Висенте Гомеса разгромила люксембургский «Расинг» со счетом 3:0.
Контрольный матч
«Олимпик» (Донецк, Украина) – «Расінг» (Люксембург) – 3:0
Голы: Лебеденко (29’), Чогадзе (60’), Шахаб (79’).
«Олимпик»: Альими (Кичак 45’) – Кравченко (Ксенз 60’), Вербный (Снурницын 60’), Лукьянчук (Зотько 60’), Лебеденко (Имери 60’), Политыло (Кравчук 60’), Романовский (Балашов 60’), Чогадзе (Тейшейра 60’), Дегтярев (Завийский 60’), Баланюк (Шахаб 60’).
Напомним, ранее «Олимпик» не смог обыграть ФК «Работнички» из Северной Македонии.
Следующий спарринг донецкий клуб проведет 13 февраля против грузинского «Динамо Батуми».
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Источник — Sport.ua
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