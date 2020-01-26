Колос разошелся миром с Приштиной

В воскресенье, 26 января, «Колос» провел очередной контрольный поединок на первом турецком сборе. Соперником украинского клуба выступил коллектив из Косова ФК «Приштина».
Матч завершился вничью – 1:1. В команде Руслана Костышина точным ударом отметился полузащитник молодежной сборной Украины Евгений Смирный.
«Колос» – «Приштина» – 1:1
Ранее «Колос» обыграл «Астру».
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Источник — zbirna.com
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