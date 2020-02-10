Мариуполь и Львов сыграли вничью

«Мариуполь» сыграл вничью со «Львовом» в товарищеском матче. Обе команды проводят учебно-тренировочные сборы в Турции.
«Мариуполь» — «Львов» — 1:1
Голы: Чурко, 60 с пенальти — Реннан, 44
«Мариуполь»: Поспелов, Муравский (Б.Романюк, 82), Дава (Сагуткин, 46), Быков (К.Романюк, 82), Путря, Петерман (Танковский, 46), Игнатенко (Кирюханцев, 76), Корниенко, Чурко, Байдал (Дудик, 46), Фомин (Библик, 46)
«Львов»: 1-й тайм: Пеньков, Люлька, Борзенко, Братков, Приймак, Татарков, Богунов, Бопесо, Сабино, Таварес, Оливейра.
На замены выходили: Гончар, Кравчук, Бусько, Клименчук, Нич, Ходаковский, Рожейро, Да Силва, Сантос, Родригес.
Источник — ФК Мариуполь
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