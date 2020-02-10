Мариуполь и Львов сыграли вничью

Украинские команды провели товарищеский матч в Турции

  • 10.02.2020 13:37
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Мариуполь и Львов сыграли вничью
© ФК Мариуполь

«Мариуполь» сыграл вничью со «Львовом» в товарищеском матче. Обе команды проводят учебно-тренировочные сборы в Турции.

«Мариуполь» — «Львов» — 1:1
Голы: Чурко, 60 с пенальти — Реннан, 44

«Мариуполь»: Поспелов, Муравский (Б.Романюк, 82), Дава (Сагуткин, 46), Быков (К.Романюк, 82), Путря, Петерман (Танковский, 46), Игнатенко (Кирюханцев, 76), Корниенко, Чурко, Байдал (Дудик, 46), Фомин (Библик, 46)
«Львов»: 1-й тайм: Пеньков, Люлька, Борзенко, Братков, Приймак, Татарков, Богунов, Бопесо, Сабино, Таварес, Оливейра.
На замены выходили: Гончар, Кравчук, Бусько, Клименчук, Нич, Ходаковский, Рожейро, Да Силва, Сантос, Родригес.

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Источник — ФК Мариуполь

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