Трансферное лето 2023 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Sport.ua следит за трансферной политикой клубов УПЛ во время летнего межсезонья
Вашему вниманию предлагается таблица летних трансферов клубов украинской Премьер-лиги. Болдом выделены уже состоявшиеся трансферы.
При просмотре с телефона таблицу можно прокрутить влево-вправо.
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Пришли или могут прийти
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Команда
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Ушли или могут уйти
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Защитники:
Ираклий Азаров (Црвена Звезда)
Валерий Бондаренко (Александрия, возврат из аренды)
Педриньо (Атлетико Паранаэнсе)
Став Лемкин (Маккаби Т-А)
Полузащитники:
Максим Чех (Сабаил, возврат из аренды)
Дениль Кастильо (ЛДУ Кито, 800 тыс евро)
Алексей Кащук (Сабах, возврат из аренды)
Кевин (Палмейрас)
Парфе Гиагон (Маккаби Т-А)
Невертон (Сан-Паулу, 3,6 млн евро)
Эгиналдо (Васко да Гама)
Ибрагим Дабо (Парма)
Лассіне Сінайоко (Осер)
Нападающие:
Педро (Фламенго)
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Вратари:
Анатолий Трубин (Бенфика)
Алексей Шевченко (Черноморец)
Андрей Пятов (завершил карьеру)
Защитники:
Гиорги Гочолеишвили (Аполлон)
Валерий Бондаренко (Колос)
Богдан Михайличенко (Андерлехт, окончание аренды)
Лукас Тейлор (ПАОК, окончание аренды)
Александр Драмбаев (Осиек)
Полузащитники:
Артем Бондаренко (Рома)
Алексей Кащук (Трабзонспор)
Дмитрий Топалов (Александрия)
Невен Джурасек (Арис)
Максим Чех (Карпаты)
Артур Микитишин (Александрия)
Нападающие:
Владислав Погорилый (Александрия)
Андрей Борячук (Металлист 1925)
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Вратари:
Роман Мысак (Алашкерт)
Евгений Волынец (Колос, 400 тыс евро)
Защитники:
Денис Мирошниченко (Александрия, 230 тыс евро)
Олег Горин (Минай)
Василий Кравец (Ворскла, 800 тыс евро)
Полузащитники:
Сергей Горбунов (Карпаты, возврат из аренды)
Билл (Сампайо Корреа)
Максим Третьяков (Александрия, 400 тыс евро)
Витиньо (Атлетико Минейро, аренда)
Богдан Леднев (Динамо)
Фелипе Пирес (Волос, окончание аренды)
Нападающие:
Маркос Андре (Ретро)
Венделл Габриэль (свободный агент)
Александр Филиппов (Сент-Трюйден)
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Вратари:
Владислав Рыбак (Металлист, окончание аренды)
Защитники:
Валерий Лучкевич (Колос)
Габриэль Гомес (Интер де Минас, окончание аренды)
Рональд Матаррита (Арис)
Хайнер (Азуриз, окончание аренды)
Никита Кононов (ЮКСА, аренда)
Нельсон Монте (Малага)
Александр Сваток (Лудогорец, Адана Демирспор)
Полузащитники:
Вячеслав Танковский (Металлист, окончание аренды)
Жоау Пеглоу (Интернасьональ, окончание аренды)
Александр Назаренко (Полесье)
Евгений Подлепенец (Металлист, окончание аренды)
Александр Пихаленок (Жирона)
Доминго Бланко (Индепендьенте)
Нападающие:
Артем Довбик (Жирона)
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Защитники:
Тарас Бондаренко (Радник)
Антон Боль (Динамо, аренда)
Андерсон Джордан (Вила Нова)
Артем Бенедюк (Динамо, аренда)
Полузащитники:
Иван Головкин (Ингулец)
Викентий Волошин (Динамо, аренда)
Александр Яцык (Динамо, аренда)
Артем Слесар (Динамо, аренда)
Петар Мичин (Серед)
Нападающие:
Даниил Алефиренко (Черноморец, возврат из аренды)
Владислав Бугай (Львов)
Игорь Горбач (Динамо, аренда)
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Вратари:
Владислав Кучерук (свободный агент)
Защитники:
Павел Полегенько (Карпаты)
Никита Бурда (Динамо, окончание аренды)
Максим Имереков (Атромитос)
Полузащитники:
Владимир Бражко (Динамо, окончание аренды)
Сергей Булеца (Динамо, окончание аренды)
Евгений Шахов (Тобол)
Максим Хлань (Лехия)
Нападающие:
Назарий Русин (Сандерленд)
Даниил Алефиренко (Динамо)
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Защитники:
Никита Кравченко (Колос, возврат из аренды)
Никита Бурда (Заря, возврат из аренды)
Полузащитники:
Евгений Смирный (Колос, возврат из аренды)
Андрей Ярмоленко (Аль-Айн)
Владимир Бражко (Заря, возврат из аренды)
Сергей Булеца (Заря, возврат из аренды)
Богдан Билошевский (Александрия, возврат из аренды)
Викентий Волошин (Александрия, возврат из аренды)
Ивоней (Сантос)
Виталий Михайлив (Минай)
Бителло (Греміо)
Марко Пьяца (Ювентус)
Нападающие:
Артем Беседин (Омония, возврат из аренды)
Кирилл Попов (Колос, возврат из аренды)
Евгений Исаенко (Колос, возврат из аренды)
Даниил Алефиренко (Заря)
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Вратари:
Денис Бойко (Полесье)
Защитники:
Никита Бурда (Колос)
Никита Кравченко (Полесье, аренда)
Константин Вивчаренко (Порту)
Антон Боль (Заря, аренда)
Артем Бенедюк (Заря, аренда)
Денис Кузык (Кривбасс)
Полузащитники:
Богдан Леднев (Днепр)
Джастин Лонвейк (Андерлехт, аренда)
Денис Гармаш (Ордабасы)
Викентий Волошин (Заря, аренда)
Александр Яцык (Заря, аренда)
Евгений Смирный (Александрия)
Сергей Булеца (Заглембе, аренда)
Владимир Бражко (Жирона)
Ахмед Алибеков (Черноморец)
Артем Слесар (Заря, аренда)
Нападающие:
Артем Беседин (Ордабасы)
Эрик Рамирес (Атлетико Насьональ, аренда)
Игорь Горбач (Заря, аренда)
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Вратари:
Даниил Ермолов (Кремень, 50 тыс евро)
Защитники:
Тиаго Сантана (Атлетико Метрополитано)
Полузащитники:
Богдан Леднев (Динамо)
Нападающие:
Николай Ковталюк (Дила)
Тьяго Да Кунья (Гуарани де Пальоса)
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Защитники:
Сергей Яворский (свободный агент)
Василий Кравец (Днепр-1, 800 тыс евро)
Полузащитники:
Денис Олейник (ЛНЗ)
Нападающие:
Рикардо Лопес (Сувон Сити)
Таулант Сефери (Бани Яс, аренда 250 тыс евро)
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Защитники:
Родион Плакса (Черноморец)
Хосе Эрнандес (Эмелек, аренда)
Полузащитники:
Дмитрий Топалов (Шахтер)
Артур Авагимян (Черноморец, возврат из аренды)
Александр Беляев (Генчлербирлиги)
Евгений Смирный (Динамо)
Иван Калюжный (Керала Бластерс, возврат из аренды)
Денис Шостак (Эшторил)
Джевани Рейс Насименто Джуниор (Витория Гимараэш)
Артур Микитишин (Шахтер)
Нападающие:
Владислав Погорилый (Шахтер)
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Вратари:
Валентин Горох (Колос, 100 тыс евро)
Защитники:
Андрей Цуриков (Колос)
Валерий Бондаренко (Шахтер, окончание аренды)
Денис Мирошниченко (Днепр-1, 230 тыс евро)
Полузащитники:
Олег Кожушко (Кривбасс)
Емиль Мустафаев (Полесье)
Богдан Билошевский (Динамо, окончание аренды)
Викентий Волошин (Динамо, окончание аренды)
Сергей Рыбалка (ЛНЗ)
Максим Третьяков (Днепр-1, 400 тыс евро)
Артур Авагимян (Черноморец, аренда)
Нападающие:
Егор Гуничев (Минай, аренда)
|
Вратари:
Владимир Маханьков (Колос)
Защитники:
Давронбек Азизов (Кремень)
Денис Кузык (Динамо)
Полузащитники:
Егор Твердохлеб (Минай)
Олег Кожушко (Александрия)
Хрвое Илич (Хапоэль Т-А)
Джихад Бизимана (Дейнзе, Бельгия)
Виктор Близниченко (Динамо U-19, аренда)
Джихад Бизимана (Дейнзе)
Юрий Вакулко (Рига)
Нападающие:
Алексей Хобленко (Карпаты, возврат из аренды)
Даниил Гончарук (Шахтера, аренда)
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Вратари:
Богдан Сарнавский (Легия)
Защитники:
Евгений Опанасенко (Полтава)
Виталий Вернидуб (завершил карьеру)
Полузащитники:
Евгений Банада (ЛНЗ)
Максим Задерака (ЛНЗ)
Рифет Капич (Валмиера, 500 тыс евро)
Тимур Кораблин (Минай)
|
Вратари:
Валентин Горох (Александрия, 100 тыс евро)
Максим Механив (Нива Тернополь)
Владислав Рыбак (Металлист)
Защитники:
Андрей Цуриков (Александрия)
Никита Бурда (Динамо)
Максим Имереков (Заря)
Валерий Бондаренко (Шахтер)
Валерий Лучкевич (Днепр-1)
Каталин Кукош (Зимбру)
Полузащитники:
Диего Кариока (Сумгаит, возврат из аренды)
Александр Демченко (Черноморец)
Нападающие:
Лукас Рангел (Рига)
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Вратари:
Евгений Волынец (Днепр-1, 400 тыс евро)
Владимир Маханьков (Кривбасс)
Защитники:
Сергей Чоботенко (Полесье)
Никита Кравченко (Динамо, окончание аренды)
Алексей Зозуля (свободный агент)
Евгений Новак (завершил карьеру)
Вячеслав Ставничий (Ингулец)
Полузащитники:
Евгений Смирный (Динамо, окончание аренды)
Нападающие:
Кирилл Попов (Динамо, окончание аренды)
Евгений Исаенко (Динамо, окончание аренды)
Владимир Лысенко (завершил карьеру)
|
Вратари:
Алексей Шевченко (Шахтер)
Олег Билык (Ингулец)
Полузащитники:
Максим Грисьо (Львов)
Богдан Бойчук (Металлист)
Йон Шпорн (Целе)
Евгений Данилюк (Ольховцы)
Никита Сытников (Александрия U-19)
Андрей Коробенко (Ингулец)
Артур Авагимян (Александрия, аренда)
Ахмед Алибеков (Динамо)
Дада Белмонте (Америка Минейро)
Нападающие:
Альфредо Стефенс (Пуэрто-Кавельо)
Самсон Иеде (Хорсенс, аренда)
|
|
Вратари:
Андрей Кожухарь (Карпаты)
Дмитрий Непогодов (свободный агент)
Евгений Паст (Верес)
Защитники:
Евгений Селин (свободный агент)
Максим Белый (Рух-2)
Родион Плакса (Александрия)
Полузащитники:
Александр Демченко (Колос)
Евгений Задоя (Подолье)
Сергей Политыло (свободный агент)
Артур Авагимян (Александрия, окончание аренды)
Инал Черткоев (Горняк-Спорт)
Нападающие:
Даниил Алефиренко (Заря, окончание аренды)
Александр Гладкий (свободный агент)
Дмитрий Юсов (Металлист 1925)
|
Вратари:
Илья Ольховой (Львов)
Защитники:
Игорь Солдат (ЛНЗ)
Полузащитники:
Богдан Шмигельский (Скорук)
Артем Цурупин (Буковина)
Сергей Панасенко (Металлист)
Андрей Ралюченко (Металлист)
Артур Ременяк (Львов)
Владимир Одарюк (Ингулец)
Тимур Кораблін (Кривбасс)
Денис Довбецкий (Львов)
Нападающие:
Иван Демиденко (Астерас)
Егор Гуничев (Александрия, аренда)
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Вратари:
Герман Пеньков (ЛНЗ)
Защитники:
Иван Трубочкин (свободный агент)
Олег Горин (Днепр-1)
Игорь Гончар (свободный агент)
Полузащитники:
Егор Твердохлеб (Кривбасс)
Михаил Шишка (Феникс Пидмонастырь)
Руслан Паламар (Нива Б)
Антон Байдал (свободный агент)
Виталий Михайлив (Динамо)
Нападающие:
Юрий Коломоец (свободный агент)
|
Защитники:
Алексей Сыч (Кортрейк, возврат из аренды)
Полузащитники:
Артем Цурупин (Буковина)
|
|
Защитники:
Богдан Слюбик (Лацио)
Олег Веремиенко (Подолье)
|
Защитники:
Вадим Червак (свободный агент)
Полузащитники:
Игорь Гатала (Нива Т)
Ари Моура (Метрополитано)
Нападающие:
Дмитрий Юсов (Черноморец)
Алексей Сидоров (Металлург, 100 тыс евро)
Андрей Борячук (Шахтер)
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Вратари:
Максим Коваленко (Нива Бузовая, аренда)
Защитники:
Михаил Шершень (Ингулец)
Игорь Курило (Карпаты)
Юрій Потимков (Звягель, аренда)
Полузащитники:
Ростислав Русин (ЛНЗ)
Нападающие:
Виталий Пономарь (Диназ)
|
Вратари:
Евгений Паст (Черноморец)
Защитники:
Евгений Шевченко (Эпицентр)
Василий Гакман (Буковина)
Жулио Сезар (Борнео, аренда)
Полузащитники:
Артем Мильченко (Львов)
Александр Кучеренко (Ингулец)
Владислав Клименко (Ингулец)
Андрей Кухарук (Ингулец)
Олег Синица (Свит)
Яго Сикейра (Фламенго)
Нападающие:
Максим Марусич (Ингулец)
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Защитники:
Николай Квасный (Агробизнес)
Александр Маткобожик (свободный агент)
Полузащитники:
Александр Лебеденко (свободный агент)
Владислав Тишининов (свободный агент)
Максим Вадовский (Хуст, аренда)
Нападающие:
Дмитрий Поворознюк (завершил карьеру)
|
Вратари:
Чиджоке Аниагбосо (Джант Брилларс)
Денис Бойко (Динамо)
Защитники:
Сергей Чоботенко (Колос)
Артем Шабанов (Фехервар)
Моузес Джарджу (Фортуна)
Никита Кравченко (Динамо, аренда)
Артем Смоляков (Ингулец, 150 тыс евро)
Иван Матвийчук (Боруссия Д)
Полузащитники:
Вячеслав Танковский (Металлист, 150 тыс евро)
Эмиль Мустафаев (Александрия)
Бени Макуана (Монпелье, 250 тыс евро)
Александр Назаренко (Днепр-1)
Нападающие:
Александр Усик (свободный агент)
Ариэльсон (Крузейро)
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Вратари:
Антон Яшков (Звягель)
Защитники:
Андрей Власюк (Звягель)
Андрей Нестеров (Звягель)
Полузащитники:
Даниил Волынец (Звягель)
Илья Чередниченко (Звягель)
Максим Андрущенко (Звягель)
|
Вратари:
Александр Рыбка (Львов)
Защитники:
Артем Вовкун (Львов)
Дмитрий Нагиев (Ингулец)
Полузащитники:
Владислав Приймак (Карпаты)
Игорь Мединский (Карловац 1919)
Нападающие:
Ростислав Тарануха (Карпаты)
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Защитники:
Артем Терехов (ФСК Мариуполь)
Олег Бородай (свободный агент)
Евгений Корохов (свободный агент)
Полузащитники:
Максим Покотилюк (Виктория)
Алексей Савченко (Виктория)
Дмитрий Олейник (свободный агент)
Сергей Машталир (свободный агент)
Нападающие:
Александр Батальский (ФСК Мариуполь)
|
Вратари:
Орест Костик (Металлист)
Герман Пеньков (Минай)
Защитники:
Максим Ковалев (Ингулец)
Петр Стасюк (Сабаил)
Назарий Муравский (Львов)
Полузащитники:
Ростислав Русин (Металлист 1925)
Максим Задерака (Кривбасс)
Евгений Банада (Кривбасс)
Владислав Наумец (Металлист)
Сергей Рыбалка (Александрия)
Денис Олейник (Ворскла)
Нападающие:
Максим Прядун (Металлист, 150 тыс евро)
Тьерри Гэйл (Дила)
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Вратари:
Денис Шелихов (свободный агент)
Защитники:
Игорь Солдат (Минай)
Олег Синегуб (ЮКСА)
Полузащитники:
Антон Евдокимов (ЮКСА)
Владислав Нехтий (Нива Б)
Никита Полюлях (свободный агент)
Илья Коваленко (свободный агент)
Нападающие:
Ярослав Галенко (свободный агент)
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