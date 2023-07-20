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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал двух бразильских легионеров
Украина. Премьер лига
20 июля 2023, 15:54 |
383
0

ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал двух бразильских легионеров

Жулио Сезар и Яго Сикейра подписали контракты

20 июля 2023, 15:54 |
383
0
ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал двух бразильских легионеров
ФК Верес

Клуб УПЛ «Верес» на официальном сайте сообщил о подписании контрактов с бразильскими футболистами Жулио Сезаром и Яго Сикейрой.

Центральный защитник Сезар арендован на один сезон, а вот атакующий хавбек Сикейра оформил трехлетний контракт. Оба ранее были в структуре «Коринтианса».

Сообщается, что это не первые бразильские игроки в составе команды. Ранее два представителя этой страны уже выступали за «Верес».

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Источник ФК Верес
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