Украина. Премьер лига20 июля 2023, 15:54 |
383
0
ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал двух бразильских легионеров
Жулио Сезар и Яго Сикейра подписали контракты
20 июля 2023, 15:54 |
383
0
Клуб УПЛ «Верес» на официальном сайте сообщил о подписании контрактов с бразильскими футболистами Жулио Сезаром и Яго Сикейрой.
Центральный защитник Сезар арендован на один сезон, а вот атакующий хавбек Сикейра оформил трехлетний контракт. Оба ранее были в структуре «Коринтианса».
Сообщается, что это не первые бразильские игроки в составе команды. Ранее два представителя этой страны уже выступали за «Верес».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 20 июля 2023, 14:18 0
Поединок пройдет 22 июля
Футбол | 19 июля 2023, 21:15 1
Смотрите видеообзор товарищеского матча
Футбол | 19.07.2023, 22:19
Футбол | 20.07.2023, 11:13
Футбол | 20.07.2023, 11:40
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
19.07.2023, 20:55 9
19.07.2023, 21:47 8
19.07.2023, 17:50 48
19.07.2023, 20:45 1
18.07.2023, 23:59 2
19.07.2023, 20:58
19.07.2023, 15:16
Футбол