ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал двух бразильских легионеров

Клуб УПЛ «Верес» на официальном сайте сообщил о подписании контрактов с бразильскими футболистами Жулио Сезаром и Яго Сикейрой.

Центральный защитник Сезар арендован на один сезон, а вот атакующий хавбек Сикейра оформил трехлетний контракт. Оба ранее были в структуре «Коринтианса».

Сообщается, что это не первые бразильские игроки в составе команды. Ранее два представителя этой страны уже выступали за «Верес».