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  4. Максим Белый определился с дальнейшей карьерой
Украина. Премьер лига
19 июля 2023, 11:51 | Обновлено 19 июля 2023, 12:29
550
0

Максим Белый определился с дальнейшей карьерой

Полузащитник намерен и дальше играть

19 июля 2023, 11:51 | Обновлено 19 июля 2023, 12:29
550
0
Максим Белый определился с дальнейшей карьерой
ФК Рух Львов. Максим Белый

Как стало известно Sport.ua, 33-летний защитник Максим Белый после завершения контракта с одесским «Черноморцем» продолжит карьеру во второлиговом «Рухе-2».

Напомним, в «Черноморец» Максим Белый перешел именно из «Руха». В активе защитника также есть выступления на всеукраинской арене за луганскую «Зарю», «Мариуполь», донецкий «Шахтер-3» и алчевскую «Сталь».

Белый провел 69 матчей за сборные Украины всех возрастов.

По информации нашего источника, Максим Белый собирается передавать свой богатый опыт молодым партнерам, а затем планирует сосредоточиться на тренерской работе в структуре «Руха».

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Источник Sport.ua
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