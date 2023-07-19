Максим Белый определился с дальнейшей карьерой

Как стало известно Sport.ua, 33-летний защитник Максим Белый после завершения контракта с одесским «Черноморцем» продолжит карьеру во второлиговом «Рухе-2».

Напомним, в «Черноморец» Максим Белый перешел именно из «Руха». В активе защитника также есть выступления на всеукраинской арене за луганскую «Зарю», «Мариуполь», донецкий «Шахтер-3» и алчевскую «Сталь».

Белый провел 69 матчей за сборные Украины всех возрастов.

По информации нашего источника, Максим Белый собирается передавать свой богатый опыт молодым партнерам, а затем планирует сосредоточиться на тренерской работе в структуре «Руха».