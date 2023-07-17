Украина. Премьер лига17 июля 2023, 15:07 | Обновлено 17 июля 2023, 15:09
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Полесье сообщило о расставании с голкипером
Клуб из Житомира попрощался с Яшковым
17 июля 2023, 15:07 | Обновлено 17 июля 2023, 15:09
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Житомирское «Полесье» сообщило о прекращении сотрудничества с 31-летним вратарем Антоном Яшковым. Контракт с игроком расторгнут по согласию сторон.
Яшков дебютировал за «Полесье» в октябре 2020 года. Всего за коллектив из Житомира он сыграл в 13 матчах, в пяти из которых смог сохранить свои ворота в неприкосновенности.
Ранее стало известно, что «Полесье» распрощалось с опытным защитником Андреем Нестеровым.
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