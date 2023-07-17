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Украина. Премьер лига
17 июля 2023, 15:07 | Обновлено 17 июля 2023, 15:09
1185
0

Полесье сообщило о расставании с голкипером

Клуб из Житомира попрощался с Яшковым

17 июля 2023, 15:07 | Обновлено 17 июля 2023, 15:09
1185
0
Полесье сообщило о расставании с голкипером
УПЛ. Антон Яшков

Житомирское «Полесье» сообщило о прекращении сотрудничества с 31-летним вратарем Антоном Яшковым. Контракт с игроком расторгнут по согласию сторон.

Яшков дебютировал за «Полесье» в октябре 2020 года. Всего за коллектив из Житомира он сыграл в 13 матчах, в пяти из которых смог сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Ранее стало известно, что «Полесье» распрощалось с опытным защитником Андреем Нестеровым.

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Источник Telegram
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