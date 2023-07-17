Полесье сообщило о расставании с голкипером

Житомирское «Полесье» сообщило о прекращении сотрудничества с 31-летним вратарем Антоном Яшковым. Контракт с игроком расторгнут по согласию сторон.

Яшков дебютировал за «Полесье» в октябре 2020 года. Всего за коллектив из Житомира он сыграл в 13 матчах, в пяти из которых смог сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Ранее стало известно, что «Полесье» распрощалось с опытным защитником Андреем Нестеровым.