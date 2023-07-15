Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Полесье распрощалось с опытным защитником
Украина. Премьер лига
15 июля 2023, 19:40 | Обновлено 15 июля 2023, 19:47
405
0

ОФИЦИАЛЬНО. Полесье распрощалось с опытным защитником

Андрей Нестеров продолжит карьеру в «Звягеле», клубе Второй лиги

15 июля 2023, 19:40 | Обновлено 15 июля 2023, 19:47
405
0
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье распрощалось с опытным защитником
ФК Полесье. Андрей Нестеров

Житомирский клуб «Полесье» и 33-летний футболист Андрей Нестеров пришли к согласию и приостановили сотрудничество.

Защитник дебютировал за «Полесье» 25 июля 2021 в выездном матче против «Нивы» Тернополь (1:0). Всего за команду сыграл 23 матча (2 гола, 2 ассиста).

Нестеров продолжит карьеру в клубе Второй лиги «Звягель».

По теме:
Источник: Александрия возвращает из Турции украинского хавбека
Сергей РЫБАЛКА: «Я согласился на переход в ЛНЗ, даже не раздумывая»
Полесье – ГАК – 4:1. Волевая победа. Видео голов и обзор матча
Полесье Житомир Андрей Нестеров трансферы трансферы УПЛ Звягель
Источник ФК Полесье
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В 9.5 раз меньше Свитолиной. Сколько заработала Киченок за титул Уимблдона?
Теннис | 14 июля 2023, 20:26 4
В 9.5 раз меньше Свитолиной. Сколько заработала Киченок за титул Уимблдона?
В 9.5 раз меньше Свитолиной. Сколько заработала Киченок за титул Уимблдона?

Людмила завоевала трофей в смешанном парном разряде на мейджоре

Последний писк моды. Как тактические тренды влияют на трансферный рынок
Футбол | 15 июля 2023, 09:19 3
Последний писк моды. Как тактические тренды влияют на трансферный рынок
Последний писк моды. Как тактические тренды влияют на трансферный рынок

The Athletic – о том, как тактические новшества влияют на стоимость игроков

Пике в прошлом. Шакира начала встречаться со звездой НБА
Баскетбол | 15.07.2023, 10:24
Пике в прошлом. Шакира начала встречаться со звездой НБА
Пике в прошлом. Шакира начала встречаться со звездой НБА
Кто сыграет от Украины? В Юношеской лиге УЕФА определены даты и формат
Футбол | 15.07.2023, 02:23
Кто сыграет от Украины? В Юношеской лиге УЕФА определены даты и формат
Кто сыграет от Украины? В Юношеской лиге УЕФА определены даты и формат
ОФИЦИАЛЬНО. Райс – игрок лондонского Арсенала
Футбол | 15.07.2023, 15:25
ОФИЦИАЛЬНО. Райс – игрок лондонского Арсенала
ОФИЦИАЛЬНО. Райс – игрок лондонского Арсенала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Карлитос – в финале Уимблдона-2023! Алькарас разгромил Медведева в 3 сетах
Карлитос – в финале Уимблдона-2023! Алькарас разгромил Медведева в 3 сетах
14.07.2023, 20:50 18
Теннис
Шестизначная сумма. Сколько заработала Свитолина за Уимблдон-2023?
Шестизначная сумма. Сколько заработала Свитолина за Уимблдон-2023?
14.07.2023, 02:10 38
Теннис
Шахтер согласовал трансфер Невертона
Шахтер согласовал трансфер Невертона
13.07.2023, 16:11 11
Футбол
ВИДЕО. Неопытный арбитр не справился. В США раскритиковали украинца Бойко
ВИДЕО. Неопытный арбитр не справился. В США раскритиковали украинца Бойко
14.07.2023, 01:50 18
Футбол
Transfermarkt: Судаков серьезно подорожал по итогам молодежного Евро-2023
Transfermarkt: Судаков серьезно подорожал по итогам молодежного Евро-2023
15.07.2023, 04:41 9
Футбол
Людмила Киченок – чемпионка Уимблдона-2023! Украинка взяла титул в миксте
Людмила Киченок – чемпионка Уимблдона-2023! Украинка взяла титул в миксте
13.07.2023, 22:15 35
Теннис
Президент Миная: «Трудно смотреть на Милевского, ему нужна помощь»
Президент Миная: «Трудно смотреть на Милевского, ему нужна помощь»
14.07.2023, 10:24 12
Футбол
Вондроушова победой над Свитолиной вошла в историю Уимблдона
Вондроушова победой над Свитолиной вошла в историю Уимблдона
13.07.2023, 17:40 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем