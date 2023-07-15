ОФИЦИАЛЬНО. Полесье распрощалось с опытным защитником

Житомирский клуб «Полесье» и 33-летний футболист Андрей Нестеров пришли к согласию и приостановили сотрудничество.

Защитник дебютировал за «Полесье» 25 июля 2021 в выездном матче против «Нивы» Тернополь (1:0). Всего за команду сыграл 23 матча (2 гола, 2 ассиста).

Нестеров продолжит карьеру в клубе Второй лиги «Звягель».