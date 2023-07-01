ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал двух полузащитников и форварда

«Верес» на официальном сайте объявил о подписании хавбеков Александра Кучеренко и Андрея Кухарука, а также форварда Максима Марусича.

Все игроки перешли на правах свободных агентов и получили контракты на один год. В прошлом сезоне три футболиста выступали за «Ингулец».

Кухарук в минувшем чемпионате отыграл 26 матчей, Кучеренко провел 29 матчей и забил 1 гол, а Марусич забил 2 гола в 26-ти встречах.