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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал двух полузащитников и форварда
Украина. Премьер лига
01 июля 2023, 16:10 |
1670
2

ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал двух полузащитников и форварда

Команду пополнили Кучеренко, Кухарук и Марусич

01 июля 2023, 16:10 |
1670
2
ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал двух полузащитников и форварда
ФК Верес

«Верес» на официальном сайте объявил о подписании хавбеков Александра Кучеренко и Андрея Кухарука, а также форварда Максима Марусича.

Все игроки перешли на правах свободных агентов и получили контракты на один год. В прошлом сезоне три футболиста выступали за «Ингулец».

Кухарук в минувшем чемпионате отыграл 26 матчей, Кучеренко провел 29 матчей и забил 1 гол, а Марусич забил 2 гола в 26-ти встречах.

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Верес Ровно Максим Марусич Александр Кучеренко Андрей Кухарук трансферы УПЛ
Источник ФК Верес
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Gargantua
игроки, которые успешно решили задачу выхода Ингульца в пердив
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BekXan
Поповненя так поповненя )))
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