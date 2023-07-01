Украина. Премьер лига01 июля 2023, 16:10 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал двух полузащитников и форварда
Команду пополнили Кучеренко, Кухарук и Марусич
01 июля 2023, 16:10 |
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«Верес» на официальном сайте объявил о подписании хавбеков Александра Кучеренко и Андрея Кухарука, а также форварда Максима Марусича.
Все игроки перешли на правах свободных агентов и получили контракты на один год. В прошлом сезоне три футболиста выступали за «Ингулец».
Кухарук в минувшем чемпионате отыграл 26 матчей, Кучеренко провел 29 матчей и забил 1 гол, а Марусич забил 2 гола в 26-ти встречах.
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игроки, которые успешно решили задачу выхода Ингульца в пердив
Поповненя так поповненя )))
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