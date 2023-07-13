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Украина. Премьер лига
13 июля 2023, 18:43 | Обновлено 13 июля 2023, 19:05
211
0

На просмотре в Минае находятся четыре игрока

Назарий Воробчак получил травму

13 июля 2023, 18:43 | Обновлено 13 июля 2023, 19:05
211
0
На просмотре в Минае находятся четыре игрока
УПЛ

После сегодняшнего поражения от «Руха» 0:1 следующий спарринг «Минай» проведет 16 июля с «Кривбассом».

Как стало известно Sport.ua, в расположении «Миная» на просмотре находятся четыре потенциальных новобранца: вратарь Илья Ольховой из «Львова», его одноклубник универсал Артур Ременяк, защитник Игорь Солдат из «ЛНЗ» и полузащитник Владимир Одарюк («Ингулец»).

По информации нашего источника из-за серьезной травмы в осенней части сезона закарпатцам не сможет помочь полузащитник Назарий Воробчак.

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Источник Sport.ua
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