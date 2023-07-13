В четверг, 13 июля, в Минае состоялся контрольный поединок, в котором отношения выяснили «Минай» и львовский «Рух».

Встреча завершилась минимальной победой гостей из Львова – 1:0. В середине первого тайма автором победного гола «Руха» стал 20-летний вингер Непейпиев.

Товарищеский матч

«Минай» – «Рух» – 0:1

Гол: Непейпиев, 22.