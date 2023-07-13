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Товарищеские матчи
Минай
13.07.2023 13:00 – FT 0 : 1
Рух Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
13 июля 2023, 22:06 | Обновлено 13 июля 2023, 22:08
582
0

Минай – Рух – 0:1. Супергол, отмененный мяч, незабитый пенальти. Видео гола

Смотрите видеообзор товарищеского матча

13 июля 2023, 22:06 | Обновлено 13 июля 2023, 22:08
582
0
Минай – Рух – 0:1. Супергол, отмененный мяч, незабитый пенальти. Видео гола
ФК Рух Львов

В четверг, 13 июля, в Минае состоялся контрольный поединок, в котором отношения выяснили «Минай» и львовский «Рух».

Встреча завершилась минимальной победой гостей из Львова – 1:0. В середине первого тайма автором победного гола «Руха» стал 20-летний вингер Непейпиев.

Товарищеский матч

«Минай» – «Рух» – 0:1

Гол: Непейпиев, 22.

Видеообзор:

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Рух Львов Минай Минай - Рух контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы видео голов и обзор Руслан Непейпиев
Источник Sport.ua
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