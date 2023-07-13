Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига13 июля 2023, 22:06 | Обновлено 13 июля 2023, 22:08
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Минай – Рух – 0:1. Супергол, отмененный мяч, незабитый пенальти. Видео гола
Смотрите видеообзор товарищеского матча
13 июля 2023, 22:06 | Обновлено 13 июля 2023, 22:08
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В четверг, 13 июля, в Минае состоялся контрольный поединок, в котором отношения выяснили «Минай» и львовский «Рух».
Встреча завершилась минимальной победой гостей из Львова – 1:0. В середине первого тайма автором победного гола «Руха» стал 20-летний вингер Непейпиев.
Товарищеский матч
«Минай» – «Рух» – 0:1
Гол: Непейпиев, 22.
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Видеообзор:
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