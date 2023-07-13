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Минай
13.07.2023 13:00 - : -
Рух Львов
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Украина. Премьер лига
13 июля 2023, 04:32 |
13
0

Минай – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 июля в 13:00 товарищеский матч клубов УПЛ

13 июля 2023, 04:32 |
13
0
Минай – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Минай

В четверг, 13 июля, в очередном контрольном поединке лета-2023 отношения выяснят «Минай» и львовский «Рух».

Встреча начнется в 13:00 по киевскому времени.

Минай – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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