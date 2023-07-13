Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига13 июля 2023, 04:32 |
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Минай – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 13 июля в 13:00 товарищеский матч клубов УПЛ
13 июля 2023, 04:32 |
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В четверг, 13 июля, в очередном контрольном поединке лета-2023 отношения выяснят «Минай» и львовский «Рух».
Встреча начнется в 13:00 по киевскому времени.
Минай – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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