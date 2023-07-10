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Украина. Первая лига
10 июля 2023, 12:05 | Обновлено 10 июля 2023, 12:24
419
0

Нива подписала экс-игроков Металлиста и Александрии

Контракты с «Нивой» подписали 5 футболистов

10 июля 2023, 12:05 | Обновлено 10 июля 2023, 12:24
419
0
Нива подписала экс-игроков Металлиста и Александрии
ФК Металлист Харьков. Владислав Нехтий

Только в четвертом спарринге футболистам из перволиговой бузовской «Нивы» удалось поразить ворота соперника. И сделали это подопечные Игоря Жабченко в матче с киевским «Локомотивом» аж четыре раза, правда, и в свои ворота пропустили дважды. Следовательно, 4:2 – в пользу «Нивы».

10 июля бузовчане померяются силами еще с одним представителем Второй лиги – «Звягелем».

Как стало известно Sport.ua, контракты с «Нивой» подписали Даниил Кныш из «Металлиста», Владислав Нехтий из «ЛНЗ», Владислав Дворовенко из «Металлурга», Кирилл Прокопчук («Буковина») и Павел Захидный из «Александрии».

Ранее «Нива» подписала еще троих новичков.

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Даниил Кныш Владислав Нехтий Владислав Дворовенко Кирилл Прокопчук Павел Захидный Нива Бузовая трансферы
Источник Sport.ua
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