Нива подписала экс-игроков Металлиста и Александрии

Только в четвертом спарринге футболистам из перволиговой бузовской «Нивы» удалось поразить ворота соперника. И сделали это подопечные Игоря Жабченко в матче с киевским «Локомотивом» аж четыре раза, правда, и в свои ворота пропустили дважды. Следовательно, 4:2 – в пользу «Нивы».

10 июля бузовчане померяются силами еще с одним представителем Второй лиги – «Звягелем».

Как стало известно Sport.ua, контракты с «Нивой» подписали Даниил Кныш из «Металлиста», Владислав Нехтий из «ЛНЗ», Владислав Дворовенко из «Металлурга», Кирилл Прокопчук («Буковина») и Павел Захидный из «Александрии».

Ранее «Нива» подписала еще троих новичков.