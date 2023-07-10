Нива подписала экс-игроков Металлиста и Александрии
Контракты с «Нивой» подписали 5 футболистов
Только в четвертом спарринге футболистам из перволиговой бузовской «Нивы» удалось поразить ворота соперника. И сделали это подопечные Игоря Жабченко в матче с киевским «Локомотивом» аж четыре раза, правда, и в свои ворота пропустили дважды. Следовательно, 4:2 – в пользу «Нивы».
10 июля бузовчане померяются силами еще с одним представителем Второй лиги – «Звягелем».
Как стало известно Sport.ua, контракты с «Нивой» подписали Даниил Кныш из «Металлиста», Владислав Нехтий из «ЛНЗ», Владислав Дворовенко из «Металлурга», Кирилл Прокопчук («Буковина») и Павел Захидный из «Александрии».
Ранее «Нива» подписала еще троих новичков.
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