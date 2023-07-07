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Украина. Первая лига
07 июля 2023, 15:53 | Обновлено 07 июля 2023, 16:07
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0

Дебютант Первой лиги подписал трех новичков

«Нива» Бузовая усиливается перед новым сезоном

07 июля 2023, 15:53 | Обновлено 07 июля 2023, 16:07
850
0
Дебютант Первой лиги подписал трех новичков
ФК Николаев. Руслан Паламар

В последних спаррингах новичок Первой лиги – «Нива» из Бузовой никак не поразит ворота визави. После «сухой» ничьей с «Левым берегом» были поражения от «Колоса» (0:1) и «Виктории» (0:2).

Как стало известно Sport.ua, главный тренер Игорь Жабченко сейчас сосредоточился на поиске забивного нападающего, двум потенциальным новичкам, действующим на острие атаки, будет дан шанс проявить себя в очередном контрольном матче с киевским «Локомотивом», который состоится 7 июля.

По информации нашего источника, «Нива» подписала контракты с полузащитниками Русланом Паламарем из «Миная», Егором Шалфеевым из «Металлурга» и Иваном Будняком из польского «Нарева».

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инсайд Первая лига Украины Руслан Паламар Егор Шалфеев Иван Будняк трансферы Нива Бузовая
Источник Sport.ua
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