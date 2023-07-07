Дебютант Первой лиги подписал трех новичков
«Нива» Бузовая усиливается перед новым сезоном
В последних спаррингах новичок Первой лиги – «Нива» из Бузовой никак не поразит ворота визави. После «сухой» ничьей с «Левым берегом» были поражения от «Колоса» (0:1) и «Виктории» (0:2).
Как стало известно Sport.ua, главный тренер Игорь Жабченко сейчас сосредоточился на поиске забивного нападающего, двум потенциальным новичкам, действующим на острие атаки, будет дан шанс проявить себя в очередном контрольном матче с киевским «Локомотивом», который состоится 7 июля.
По информации нашего источника, «Нива» подписала контракты с полузащитниками Русланом Паламарем из «Миная», Егором Шалфеевым из «Металлурга» и Иваном Будняком из польского «Нарева».
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