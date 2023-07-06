Украина. Первая лига06 июля 2023, 16:10 |
635
1
Стал известен календарь Первой лиги. Старт 28 июля
Состоялась жеребьевка календаря
06 июля 2023, 16:10 |
635
1
ПФЛ провела жеребьевку календаря Первой лиги сезона 2023/24. Новый чемпионат начнется 28 июля. Команды, как и в прошлом сезоне, будут поделены на две группы по 10 участников.
Они сыграют 18 туров, а далее по 5 лучших команд из двух групп будут бороться за повышение в классе.
Полный календарь доступен по ссылке.
Календарь 1-го тура Групп А и Б
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 05 июля 2023, 18:06 53
Марта без шансов проиграла первый сет, но сумела добыть историческую для себя победу
Футбол | 06 июля 2023, 15:33 0
Бывший главный тренер «Шахтера» будет тренировать Роналду и Ко
Футбол | 06.07.2023, 07:00
Футбол | 06.07.2023, 00:43
Футбол | 06.07.2023, 09:27
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Полтава, Горняк-Спорт и Кремень в одной группе наводят на размышления о землячестве и побратимах.)
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
05.07.2023, 18:49 1
05.07.2023, 12:03 4
06.07.2023, 00:30 3
05.07.2023, 23:48 93
04.07.2023, 19:42 9
05.07.2023, 14:53
06.07.2023, 14:36 9
04.07.2023, 19:55 1