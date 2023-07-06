Стал известен календарь Первой лиги. Старт 28 июля

ПФЛ провела жеребьевку календаря Первой лиги сезона 2023/24. Новый чемпионат начнется 28 июля. Команды, как и в прошлом сезоне, будут поделены на две группы по 10 участников.

Они сыграют 18 туров, а далее по 5 лучших команд из двух групп будут бороться за повышение в классе.

Полный календарь доступен по ссылке.

Календарь 1-го тура Групп А и Б