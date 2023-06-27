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Украина. Премьер лига
27 июня 2023, 08:50 | Обновлено 27 июня 2023, 08:59
833
1

Дебютант УПЛ ЛНЗ распрощался с семью футболистами

Черкасская команда чистит свои ряды

27 июня 2023, 08:50 | Обновлено 27 июня 2023, 08:59
833
1
Дебютант УПЛ ЛНЗ распрощался с семью футболистами
ФК ЛНЗ Черкассы. Денис Шелихов

Клуб ЛНЗ из Черкасс уведомил об уходе семерых футболистов. Решено не продлевать соглашения с вратарем Денисом Шелиховым, защитниками Игорем Солдатом и Олегом Синегубом, полузащитниками Антоном Евдокимовым, Владиславом Нехтием и Никитой Полюляхом, а также нападающим Ярославом Галенко.

Как известно, ЛНЗ по сумме двух стыковых матчей переиграл «Ингулец» из Петрово (1:1, 2:1) и в сезоне-2023/2024 впервые в истории будет выступать в Украинской Премьер-лиге.

Ранее стало известно, что ЛНЗ пополнил свои ряды экс-нападающим харьковского «Металлиста» Максимом Прядуном. Клуб из Черкасс также якобы ведет переговоры о переходе с вратарем «Металлиста» Орестом Костиком.

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ЛНЗ Черкассы Денис Шелихов Олег Синегуб Ярослав Галенко Владислав Нехтий Никита Полюлях Игорь Солдат Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы УПЛ
Источник ФК ЛНЗ
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BallsToTheWall
Теперь хозяин холдинга начнёт переманивать игроков из первой лиги.  Своих то воспитанников нет.
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