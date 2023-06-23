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Украина. Премьер лига
23 июня 2023, 10:59 | Обновлено 23 июня 2023, 11:10
765
0

ЛНЗ ведет переговоры с голкипером Металлиста

Клуб из Черкасс намерен подписать Костика

23 июня 2023, 10:59 | Обновлено 23 июня 2023, 11:10
765
0
ЛНЗ ведет переговоры с голкипером Металлиста
ФК Металлист Харьков. Орест Костик

В ряды черкасского клуба ЛНЗ может влиться вратарь харьковского «Металлиста» Орест Костик.

Сообщается, что в настоящий момент представители ЛНЗ активно общаются с 24-летним игроком на предмет вероятного сотрудничества.

Напомним, этим летом ЛНЗ, который в сезоне-2023/2024 будет дебютировать в Украинской Премьер-лиге, уже пополнился бывшим игроком «Металлиста» – подписал экс-нападающего харьковчан Максима Прядуна.

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Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ Орест Костик ЛНЗ Черкассы Металлист Харьков
Источник Спортивка
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