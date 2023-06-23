Украина. Премьер лига23 июня 2023, 10:59 | Обновлено 23 июня 2023, 11:10
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ЛНЗ ведет переговоры с голкипером Металлиста
Клуб из Черкасс намерен подписать Костика
23 июня 2023, 10:59 | Обновлено 23 июня 2023, 11:10
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В ряды черкасского клуба ЛНЗ может влиться вратарь харьковского «Металлиста» Орест Костик.
Сообщается, что в настоящий момент представители ЛНЗ активно общаются с 24-летним игроком на предмет вероятного сотрудничества.
Напомним, этим летом ЛНЗ, который в сезоне-2023/2024 будет дебютировать в Украинской Премьер-лиге, уже пополнился бывшим игроком «Металлиста» – подписал экс-нападающего харьковчан Максима Прядуна.
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