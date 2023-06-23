ЛНЗ ведет переговоры с голкипером Металлиста

В ряды черкасского клуба ЛНЗ может влиться вратарь харьковского «Металлиста» Орест Костик.

Сообщается, что в настоящий момент представители ЛНЗ активно общаются с 24-летним игроком на предмет вероятного сотрудничества.

Напомним, этим летом ЛНЗ, который в сезоне-2023/2024 будет дебютировать в Украинской Премьер-лиге, уже пополнился бывшим игроком «Металлиста» – подписал экс-нападающего харьковчан Максима Прядуна.