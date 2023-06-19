ОФИЦИАЛЬНО. Прядун – игрок ЛНЗ

Черкасский клуб ЛНЗ сообщил о переходе из харьковского «Металлиста» 26-летнего нападающего Максима Прядуна.

Прядун родом из Умани, что в Черкасской области. Получается, Максим возвращается в родные пенаты.

В предыдущем сезоне-2022/2023 Максим Прядун в составе харьковского «Металлиста», который в итоге покинул УПЛ, провел 28 матчей, забил 9 голов (все – с игры). Форвард занял 6-10 место в реестре голеадоров чемпионата Украины.

ЛНЗ, напомним, в будущем сезоне впервые в истории будет выступать в Украинской Премьер-лиге.