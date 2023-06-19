ОФИЦИАЛЬНО. Прядун – игрок ЛНЗ
Новичок УПЛ подписал нападающего из «Металлиста»
Черкасский клуб ЛНЗ сообщил о переходе из харьковского «Металлиста» 26-летнего нападающего Максима Прядуна.
Прядун родом из Умани, что в Черкасской области. Получается, Максим возвращается в родные пенаты.
В предыдущем сезоне-2022/2023 Максим Прядун в составе харьковского «Металлиста», который в итоге покинул УПЛ, провел 28 матчей, забил 9 голов (все – с игры). Форвард занял 6-10 место в реестре голеадоров чемпионата Украины.
ЛНЗ, напомним, в будущем сезоне впервые в истории будет выступать в Украинской Премьер-лиге.
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