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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Прядун – игрок ЛНЗ
Украина. Премьер лига
19 июня 2023, 14:53 |
306
0

ОФИЦИАЛЬНО. Прядун – игрок ЛНЗ

Новичок УПЛ подписал нападающего из «Металлиста»

19 июня 2023, 14:53 |
306
0
ОФИЦИАЛЬНО. Прядун – игрок ЛНЗ
УПЛ. Максим Прядун

Черкасский клуб ЛНЗ сообщил о переходе из харьковского «Металлиста» 26-летнего нападающего Максима Прядуна.

Прядун родом из Умани, что в Черкасской области. Получается, Максим возвращается в родные пенаты.

В предыдущем сезоне-2022/2023 Максим Прядун в составе харьковского «Металлиста», который в итоге покинул УПЛ, провел 28 матчей, забил 9 голов (все – с игры). Форвард занял 6-10 место в реестре голеадоров чемпионата Украины.

ЛНЗ, напомним, в будущем сезоне впервые в истории будет выступать в Украинской Премьер-лиге.

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ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы УПЛ Максим Прядун
Источник ФК ЛНЗ
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