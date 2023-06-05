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Украина. Премьер лига
05 июня 2023, 22:05 | Обновлено 05 июня 2023, 22:36
2882
2

Австрия или Швейцария? Суркис рассказал, кто покинет киевское Динамо

У Дениса Бойко и Никиты Бурды заканчиваются контракты со столичным клубом

05 июня 2023, 22:05 | Обновлено 05 июня 2023, 22:36
2882
2
Австрия или Швейцария? Суркис рассказал, кто покинет киевское Динамо
ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Президент «Динамо» Игорь Суркис, по данным футбольного паблика ТаТоТаке, рассказал о новостях из лагеря киевского клуба.

Заканчиваются контракты с клубом у Дениса Бойко и Никиты Бурды. По имеющейся информации, Денис близок к переходу в «Полесье», а Никита подпишет контракт с «Колосом».

Киевляне не подписывали контракт с нигерийским вратарем Джоном Амахом. Владимир Бражко и Сергей Булеца возвращаются из аренды в Заре и отправятся на первый сбор с Динамо.

Футболисты «Динамо» соберутся в Киеве 26 июня. И примерно через неделю поедут на сбор – в Австрию или Швейцарию. Выбор страны будет зависеть от спаррингов. Сборники, задействованные в июньских матчах основной и молодежной команды, получат дополнительные дни для отдыха.

В течение недели президент клуба встретится с главным тренером Мирчей Луческу и основными футболистами, чтобы принять все кадровые стратегические решения. Легионеры, Решат Рамадани и Джастин Лонвейк, получили возможность отправиться в отпуск чуть раньше других и обязаны прибыть в расположение клуба для подготовки к новому сезону.

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Динамо Киев Игорь Суркис Решат Рамадани Джастин Лонвейк Мирча Луческу Джон Амах Денис Бойко Никита Бурда трансферы трансферы УПЛ Владимир Бражко Сергей Булеца
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 2
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zhyr
Там гуляє оптимістична новина, що Сидорчук може літом піти)))
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Gargantua
надо решать проблему с центральными защитниками. слишком много персональных ошибок.
или пришглашать со стороны или искать резервы например в смене амплуа
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