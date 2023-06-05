Австрия или Швейцария? Суркис рассказал, кто покинет киевское Динамо

Президент «Динамо» Игорь Суркис, по данным футбольного паблика ТаТоТаке, рассказал о новостях из лагеря киевского клуба.

Заканчиваются контракты с клубом у Дениса Бойко и Никиты Бурды. По имеющейся информации, Денис близок к переходу в «Полесье», а Никита подпишет контракт с «Колосом».

Киевляне не подписывали контракт с нигерийским вратарем Джоном Амахом. Владимир Бражко и Сергей Булеца возвращаются из аренды в Заре и отправятся на первый сбор с Динамо.

Футболисты «Динамо» соберутся в Киеве 26 июня. И примерно через неделю поедут на сбор – в Австрию или Швейцарию. Выбор страны будет зависеть от спаррингов. Сборники, задействованные в июньских матчах основной и молодежной команды, получат дополнительные дни для отдыха.

В течение недели президент клуба встретится с главным тренером Мирчей Луческу и основными футболистами, чтобы принять все кадровые стратегические решения. Легионеры, Решат Рамадани и Джастин Лонвейк, получили возможность отправиться в отпуск чуть раньше других и обязаны прибыть в расположение клуба для подготовки к новому сезону.