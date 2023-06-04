ОФИЦИАЛЬНО. Денис Бойко покидает Динамо Киев

«Динамо» Киев официально сообщило о том, что голкипер Денис Бойко покидает клуб. У него заканчивается контракт, и 35-летний вратарь стане свободным агентом.

Сегодня он сыграл свой прощальный матч за «Динамо», выйдя на замену вместо Георгия Бущана на 88-й минуте матча против «Металлиста 1925» (ничья 1:1), и одев капитанскую повязку.

Бойко является воспитанником «Динамо», за первую команду провел суммарно 108 матчей с 2005 по 2014 и с 2018 года.

Ранее сообщалось о том, что Бойко может оказаться в «Полесье».