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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Денис Бойко покидает Динамо Киев
Украина. Премьер лига
04 июня 2023, 18:23 |
2032
0

ОФИЦИАЛЬНО. Денис Бойко покидает Динамо Киев

Голкипер стал свободным агентом

04 июня 2023, 18:23 |
2032
0
ОФИЦИАЛЬНО. Денис Бойко покидает Динамо Киев
ФК Динамо Киев. Денис Бойко

«Динамо» Киев официально сообщило о том, что голкипер Денис Бойко покидает клуб. У него заканчивается контракт, и 35-летний вратарь стане свободным агентом.

Сегодня он сыграл свой прощальный матч за «Динамо», выйдя на замену вместо Георгия Бущана на 88-й минуте матча против «Металлиста 1925» (ничья 1:1), и одев капитанскую повязку.

Бойко является воспитанником «Динамо», за первую команду провел суммарно 108 матчей с 2005 по 2014 и с 2018 года.

Ранее сообщалось о том, что Бойко может оказаться в «Полесье».

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Денис Бойко Динамо Киев
Источник ФК Динамо Киев
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